超思：沒內線沒藏鏡人

超思進口蛋爭議不休，超思昨發七點聲明釋疑，強調公司沒有內線消息，儘管資本額小，但有資金調度能力，且有進口日本雞蛋的實績，未賺取暴利，也沒有幕後藏鏡人。超思還提到，農委會是在二月廿四日啟動進口蛋公文，若超思有內線消息又何須當天辦理停業，合約簽訂時則已復業。

超思表示，公司負責人秦語喬去年九月成立超思公司，股東僅秦語喬與其家人，專營進口雞蛋，成立後多次自日本進口雞蛋，不過後來日本暫時無蛋可進，遂在今年二月廿四日暫停營業，農委會（現為農業部）則是在二月廿四日，發出啟動進口雞蛋專案公文，畜產會即公開徵求有雞蛋進口實績，且有意願協助的貿易業者，超思得知後，於三月二日復業。

對於外界質疑超思「未卜先知」，超思強調，若提前知道消息，又何須於二月廿四日，農委會發公文當天停業？至於合約中執行期間三月一日至八月卅一日，指畜產會整個緊急雞蛋進口執行期間，且合約簽定時業已復業，不影響超思簽合約。

超思說，合約雖規定依供應方開立的報價文件分批請款，但超思仍先行墊付貨款，提出請款後平均約兩周後收到撥款，超思最高時墊付超過一億元以上。巴西最後一批進口蛋七月十七日抵台，至今仍有約二成貨款及相關費用尚未收到。對於外傳農業部長陳吉仲和秦語喬丈夫是舊識，超思表示，秦丈夫已過世近卅年，秦也聲明不認識任何政治人物，無從回應。