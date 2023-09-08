聽新聞
test
0:00 / 0:00

超思：沒內線沒藏鏡人

聯合報／ 記者彭宣雅王勇超／連線報導
超思公司的登記地址在高雄市岡山區一間透天厝民宅。聯合報系資料照
超思公司的登記地址在高雄市岡山區一間透天厝民宅。聯合報系資料照

超思進口蛋爭議不休，超思昨發七點聲明釋疑，強調公司沒有內線消息，儘管資本額小，但有資金調度能力，且有進口日本雞蛋的實績，未賺取暴利，也沒有幕後藏鏡人。超思還提到，農委會是在二月廿四日啟動進口蛋公文，若超思有內線消息又何須當天辦理停業，合約簽訂時則已復業。

超思表示，公司負責人秦語喬去年九月成立超思公司，股東僅秦語喬與其家人，專營進口雞蛋，成立後多次自日本進口雞蛋，不過後來日本暫時無蛋可進，遂在今年二月廿四日暫停營業，農委會（現為農業部）則是在二月廿四日，發出啟動進口雞蛋專案公文，畜產會即公開徵求有雞蛋進口實績，且有意願協助的貿易業者，超思得知後，於三月二日復業。

對於外界質疑超思「未卜先知」，超思強調，若提前知道消息，又何須於二月廿四日，農委會發公文當天停業？至於合約中執行期間三月一日至八月卅一日，指畜產會整個緊急雞蛋進口執行期間，且合約簽定時業已復業，不影響超思簽合約。

超思說，合約雖規定依供應方開立的報價文件分批請款，但超思仍先行墊付貨款，提出請款後平均約兩周後收到撥款，超思最高時墊付超過一億元以上。巴西最後一批進口蛋七月十七日抵台，至今仍有約二成貨款及相關費用尚未收到。對於外傳農業部長陳吉仲和秦語喬丈夫是舊識，超思表示，秦丈夫已過世近卅年，秦也聲明不認識任何政治人物，無從回應。

超思 雞蛋

延伸閱讀

進口蛋疑點越爆越多？ 超思公司再發七點聲明自清

陳吉仲出示超思報價單 游淑慧：農業部特意模糊化這一點

消失1億上哪去？超思進口巴西蛋報價3.41億 抵台變4.7億

老公是陳吉仲老友才特別照顧？ 超思代表人：過世30年如何認識

相關新聞

追1.3億價差！超思進口蛋巴西報關3.41億…抵台變4.7億

超思專案進口巴西雞蛋爭議不斷，農業部長陳吉仲前天公布超思合約內容，從費用明細表可見今年三到七月共進口八八一四萬顆雞蛋，超...

公文曝光！食藥署不知超思進口蛋來源 藍委：極可能禽流感風險蛋

超思公司從巴西進口雞蛋議題引起關注，國民黨立委洪孟楷今在臉書發文表示，食藥署終於回覆公文說，超思公司進口雞蛋不需要申報，...

消失1億上哪去？超思進口巴西蛋報價3.41億 抵台變4.7億

超思公司專案進口巴西雞蛋爭議不斷，農業部部長陳吉仲昨天公布超思合約內容，從費用明細表可見今年3到7月共進口8814萬顆雞蛋...

藍批超思進口蛋 竟免申報牧場

農業部長陳吉仲前天親自澄清超思進口雞蛋爭議，仍難化解疑慮。國民黨昨天舉行記者會再批評，農業部公布與超思的採購合約遭抓包公...

稱超思進口蛋禁得起檢驗 蔡總統一聽「4個字」皺眉了

超思專案進口雞蛋引發爭議，蔡英文總統今天在非洲舉行媒體茶敘時回應，「這些蛋的事情，專業領域裡面有一些熟悉這個行業的廠商，...

進口蛋疑點越爆越多？ 超思公司再發七點聲明自清

農業部進口雞蛋延燒兩周，受政府委託的9個單位中，超思公司從其背景、資本額，到執行政府最大宗的進口雞蛋任務；外界對於貿易商...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦