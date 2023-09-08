農業部：超思代墊執行優於合約

農業部長陳吉仲前天親上火線，公布超思採購合約，強調沒有補貼超思等專案進口的九家貿易商，而是超思先代墊付款近七億元，再向畜產會請款，不過陳吉仲說法卻和合約內容諸多不同，遭藍營質疑合約是假的？對此，農業部次長陳駿季昨表示，合約絕對是真的，貨款也全額由超思代墊，代表超思的執行面優於合約規範。

畜產會與超思合約中，載明可以用巴西供應方報價單先請款，陳駿季說，代收轉付是國際經常用的慣例，三、四月時，全世界都缺蛋、搶蛋，若沒有先付款，無法讓進口蛋順利包裝出口，由超思等九家業者先墊款；至於合約執行從三月一日起，並非簽約日，而是整個緊急專案進口執行期限。

對於外界質疑為何政府不直接做專案進口，必須和貿易商合作？陳駿季表示，政府和許多有出口生雞蛋的國家並無邦交，由政府去談進口比較慢和困難，才開放和有此經驗的貿易業者合作，擴大蛋源供應。他強調，政府去進行雞蛋進口的阻礙會更大，和貿易業者合作應該是最好的模式。

至於藍營要求陳吉仲說明「本票」質疑，至截稿為止，農業部則無回應。

行政院發言人林子倫補充回應，對於社會上無視當時時空背景，任意謾罵以持續用不實資訊攻擊政府及民間業者，以及誤導民眾，行政院感到相當遺憾，請有心人士停止誤導社會大眾，行政院會持續透過各種管道對外釋疑說明，以免相關錯誤資訊誤導國人認知，再次造成國內民生物資市場的動盪。

外界質疑畜產會與超思合約過於維護廠商，陳李農改研究團隊執行長李武忠直言，公務人員錢要撥付出去，須非常小心慎重，也有一定的標準作業程序，但現在農業部說的，已超出自己過去擔任公務人員的理解。

李武忠也提到，即便後來廠商先代墊，但畢竟公家單位跟業者簽訂了這樣的合約，合約載明可以用報價單就申請款項，合約簽得很寬鬆，這是涉及好幾億元的事情，外界合理的懷疑，並非惡意中傷。