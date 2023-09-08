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陳吉仲成超思發言人 藍兵分二路告發陳涉圖利

聯合報／ 記者房荷庭翁至成／台北報導
台北市議員徐巧芯（右）、游淑慧（左）等人昨赴台北地檢署，告發農業部長陳吉仲涉及貪汙罪。記者房荷庭／攝影
台北市議員徐巧芯（右）、游淑慧（左）等人昨赴台北地檢署，告發農業部長陳吉仲涉及貪汙罪。記者房荷庭／攝影

農業部進口雞蛋專案，外界質疑合作廠商超思背景及雞蛋價差，農業部陳吉仲前天分別控告台北市議員徐巧芯及前立委邱毅，藍營昨天則是兵分二路，徐巧芯與台北市議員游淑慧等人昨天赴台北地檢署，告發陳吉仲涉犯圖利、貪汙罪。此外，國民黨立院黨團昨更直赴監察院，檢舉陳吉仲涉嫌圖利超思。

游淑慧說，陳吉仲提出的合約細節與實際不同，她要求畜產會公開進口雞蛋付款時間點單據，並質疑超過八萬公斤的蛋影響民眾健康，農業部究竟是要加工還是銷毀？北市議員張斯綱指出，超思角色是代收轉付，強烈懷疑農業部與超思已先講好，按常理來說，不會有一家已歇業公司突然去買蛋。

國民黨團副書記長王鴻薇批評，陳吉仲面對缺蛋無能，是一個笨蛋，但無法解釋黑箱採購疑義，淪為業者的發言人，陳吉仲變成一個壞蛋；政府官員是笨蛋又是壞蛋，能不處理嗎？希望監察院本於職權予以彈劾。

國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室發言人柳采葳表示，農業部面對爭議本就該說明清楚，現在疑點、漏洞愈來愈多，擠出來的內容已經不像牙膏，像是膿包。柳采葳指出，農業部現在儼然成為超思公司代言人，陳吉仲像超思發言人，即便在野黨強力監督，恐怕也難敵農業部、超思要掩蓋事實真相決心；民代主動告發，由檢調查明真相，是必要作為。

超思合約爭議 製表／彭宣雅
超思合約爭議 製表／彭宣雅

超思 雞蛋 陳吉仲 農業部 徐巧芯 王鴻薇

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