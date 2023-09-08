藍批超思進口蛋 竟免申報牧場

農業部長陳吉仲前天親自澄清超思進口雞蛋爭議，仍難化解疑慮。國民黨昨天舉行記者會再批評，農業部公布與超思的採購合約遭抓包公然說謊，對於陳吉仲上節目時說漏嘴有「本票」存在，國民黨也要求，這張台支本票何時要拿出來？

國民黨立委洪孟楷指出，陳吉仲公布的是載明三月一日開始的合約，但超思是三月二日才復業，尚未復業的公司能跟當時的農委會簽三月一日的合約，是見鬼了？他要求農業部講清楚，巴西五月爆發禽流感，雞蛋究竟是從巴西哪個生產牧場來的？是日本人不要的雞蛋往中華民國傾銷？

洪孟楷昨晚更貼出食藥署公文指出，農業部之前說明，曾稱公告雞蛋專案進口開放的國家中須符合「國外雞蛋來源牧場廿八天未有禽流感疫情發生」，但依據食藥署所回覆公文，超思公司進口雞蛋不需要申報，就可讓八千多萬顆雞蛋進口台灣。他要問，如果根本不知道是從哪個畜牧場生產的雞蛋，又怎麼能保證沒受禽流感影響？簡直拿國人健康開玩笑，將要求行政院長陳建仁專案報告。

台中市議員黃健豪指出，合約寫的跟陳吉仲講的完全不一樣，合約上是由乙方（超思公司）開立報價單，甲方（中央畜產會）即支付款項，但記者會卻說要由廠商墊付，合約上本來寫的是廠商可以拿巴西報價單向中央畜產會請款，但是陳吉仲口中說的卻變成是由廠商來支付，難道農業部、畜產會跟超思公司完全沒有按照合約來走？如果是這樣，那當初為什麼要簽這個合約？

桃園市議員凌濤指出，陳吉仲在連線政論節目時露餡提到「本票」，如果超思真有墊付，那就是超思拿現金直接把貨款給巴西廠商，用不到本票；如依照契約，超思把中央畜產會的錢轉給巴西廠商，也只是代收轉付，用不到本票，如果有這張台支本票，是給農業金庫、畜產會，還是給誰？