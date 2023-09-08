聽新聞
test
0:00 / 0:00

藍批超思進口蛋 竟免申報牧場

聯合報／ 記者鄭媁屈彥辰楊正海程遠述／台北報導
農業部長陳吉仲。記者曾原信／攝影
農業部長陳吉仲。記者曾原信／攝影

農業部長陳吉仲前天親自澄清超思進口雞蛋爭議，仍難化解疑慮。國民黨昨天舉行記者會再批評，農業部公布與超思的採購合約遭抓包公然說謊，對於陳吉仲上節目時說漏嘴有「本票」存在，國民黨也要求，這張台支本票何時要拿出來？

國民黨立委洪孟楷指出，陳吉仲公布的是載明三月一日開始的合約，但超思是三月二日才復業，尚未復業的公司能跟當時的農委會簽三月一日的合約，是見鬼了？他要求農業部講清楚，巴西五月爆發禽流感，雞蛋究竟是從巴西哪個生產牧場來的？是日本人不要的雞蛋往中華民國傾銷？

洪孟楷昨晚更貼出食藥署公文指出，農業部之前說明，曾稱公告雞蛋專案進口開放的國家中須符合「國外雞蛋來源牧場廿八天未有禽流感疫情發生」，但依據食藥署所回覆公文，超思公司進口雞蛋不需要申報，就可讓八千多萬顆雞蛋進口台灣。他要問，如果根本不知道是從哪個畜牧場生產的雞蛋，又怎麼能保證沒受禽流感影響？簡直拿國人健康開玩笑，將要求行政院長陳建仁專案報告。

台中市議員黃健豪指出，合約寫的跟陳吉仲講的完全不一樣，合約上是由乙方（超思公司）開立報價單，甲方（中央畜產會）即支付款項，但記者會卻說要由廠商墊付，合約上本來寫的是廠商可以拿巴西報價單向中央畜產會請款，但是陳吉仲口中說的卻變成是由廠商來支付，難道農業部、畜產會跟超思公司完全沒有按照合約來走？如果是這樣，那當初為什麼要簽這個合約？

桃園市議員凌濤指出，陳吉仲在連線政論節目時露餡提到「本票」，如果超思真有墊付，那就是超思拿現金直接把貨款給巴西廠商，用不到本票；如依照契約，超思把中央畜產會的錢轉給巴西廠商，也只是代收轉付，用不到本票，如果有這張台支本票，是給農業金庫、畜產會，還是給誰？

凌濤表示，最誇張的是，陳吉仲提到巴西蛋有三櫃檢驗不合格，損失八百多萬，超思不吭一聲，代表超思有資金能力，但根據合約，若貨源未達到台灣的檢驗標準，退貨等其他衍生的額外成本，可以向畜產會申報經費，「哪有損失八百萬？根本是胡扯」。

國民黨立委洪孟楷在臉書發文表示，食藥署回覆公文說，超思公司不需要申報就可進口雞蛋。圖／取自洪孟楷臉書
國民黨立委洪孟楷在臉書發文表示，食藥署回覆公文說，超思公司不需要申報就可進口雞蛋。圖／取自洪孟楷臉書

超思 雞蛋 陳吉仲 農業部 洪孟楷

延伸閱讀

陳吉仲出示超思報價單 游淑慧：農業部特意模糊化這一點

【重磅快評】自訴告發藍營重砲手 綠營暗藏這些盤算

超思進口蛋疑雲說漏嘴？國民黨籲陳吉仲拿出「本票」

影／赴監院告發陳吉仲 國民黨團呼籲追查農業部行政失職

相關新聞

追1.3億價差！超思進口蛋巴西報關3.41億…抵台變4.7億

超思專案進口巴西雞蛋爭議不斷，農業部長陳吉仲前天公布超思合約內容，從費用明細表可見今年三到七月共進口八八一四萬顆雞蛋，超...

公文曝光！食藥署不知超思進口蛋來源 藍委：極可能禽流感風險蛋

超思公司從巴西進口雞蛋議題引起關注，國民黨立委洪孟楷今在臉書發文表示，食藥署終於回覆公文說，超思公司進口雞蛋不需要申報，...

消失1億上哪去？超思進口巴西蛋報價3.41億 抵台變4.7億

超思公司專案進口巴西雞蛋爭議不斷，農業部部長陳吉仲昨天公布超思合約內容，從費用明細表可見今年3到7月共進口8814萬顆雞蛋...

藍批超思進口蛋 竟免申報牧場

農業部長陳吉仲前天親自澄清超思進口雞蛋爭議，仍難化解疑慮。國民黨昨天舉行記者會再批評，農業部公布與超思的採購合約遭抓包公...

稱超思進口蛋禁得起檢驗 蔡總統一聽「4個字」皺眉了

超思專案進口雞蛋引發爭議，蔡英文總統今天在非洲舉行媒體茶敘時回應，「這些蛋的事情，專業領域裡面有一些熟悉這個行業的廠商，...

進口蛋疑點越爆越多？ 超思公司再發七點聲明自清

農業部進口雞蛋延燒兩周，受政府委託的9個單位中，超思公司從其背景、資本額，到執行政府最大宗的進口雞蛋任務；外界對於貿易商...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦