陳吉仲：絕無拖延 巴西蛋符檢疫要求

超思爭議如滾雪球般，國民黨立委洪孟楷爆料台灣進口日本不要的禽流感疫情蛋。農業部長陳吉仲昨表示，洪「完全不專業、不了解國際禽流感規定，與事實完全不符合」，不要再以訛傳訛。這次進口蛋採購過程被外界認為不公開不透明，農業部表示，已委請中央畜產會整理相關的資料，有關採購流程與合約，屆時會對外界公布。

陳吉仲表示，日本、美國都是禽流感疫區，還是從美、日進口雞蛋，選定的是畜牧場或美國這州過去廿八天沒有禽流感，是世界動物衛生組織（ＷＯＡＨ）相關規範。農業部三月公布除美、日、澳本就可以進口的國家，其他包括巴西、土耳其、泰國、菲律賓等，都依照國際規範把關，外界指控完全不符合事實。

外界質疑農業部遲至六月廿八日才公告巴西為禽流感疫區，是為了讓雞蛋上船。陳吉仲說，絕無拖延，美國、巴西都是很大的國家，美國有的州爆發禽流感時，沒有疫情的其他州雞蛋仍可運到台灣，巴西進口蛋符合國際規範跟國內防檢疫要求。

而畜產會採購進口雞蛋的錢，當初說是農發基金支應，為何又變成由畜產會先向農業金庫借貸？農業部畜牧副司長李宜謙說，當時買的時候很緊急，也不會有先編列好的預算可供給中央畜產會採買，若要動用農發基金，需報行政院同意，在還沒有獲得行政院同意前的緊急採購，畜產會為了完成政策性任務，因此向農業金庫貸款。行政院副院長鄭文燦昨也表示，畜產會最終仍會向農發基金核銷，指此次蛋價爭議是政治操作。

民進黨發言人林楚茵說，雞蛋議題是否是因擋人財路，才引發攻擊效應？民進黨希望在野黨不要整天造謠。