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超思：股東均家族成員 自有資金營運

聯合報／ 記者王勇超／高雄報導

去年九月成立、資本額僅五十萬的超思公司，卻能獨攬六成以上進口雞蛋，超思背景連日來引發諸多揣測。超思代表人秦語喬昨發出聲明表示，秦語喬及家族原經營一九七四年成立的「岡山吳記蛋行」，為業界大盤，後雖歇業，但多年來對雞蛋景氣起伏經驗豐富，去年九月秦語喬另成立超思公司，公司股東均為家族成員，絕無外人。

超思也表示，資本額雖低，但營運資金均由秦語喬家族內部調度支應，且都是自有資金，貿易買賣是下訂時付款，貨物不是同時抵台，並非一次要拿出全部貨款，而是滾動收付款。

超思表示，農業部並未預設進口配額給任何貿易商或國家，只要在期限内滿足條件，農業部就會接受，當時超思等貿易商、台商，都積極在農業部所開放的國家尋找蛋源，但各國普遍大缺蛋，且時間倉卒，能在短時間內敲定蛋源，貿易商須各憑本事。

至於外界質疑超思沒有倉庫，超思表示，生鮮貨櫃的貿易商不會在辦公室存貨，多數租用倉儲，或抵港後依顧客自提或指示地點交貨，本次受農業部委託的貿易商均無冷藏倉儲。

對於外界質疑農業部刻意拖延公告巴西禽流感疫區，好讓超思雞蛋順利進口。超思強調，巴西六月廿七日發現首例家禽禽流感疫情，但超思所引進的兩家農場並未發生疫情，且超思最後一批蛋是五月下旬生產，五月底離港，與之後發生的疫情毫無關連。

對於超思進口雞蛋曾被查獲禁藥殘留，超思表示，出口國雖出具檢疫及無藥殘證明，仍難完全避免，以致三個貨櫃遭銷毀，損失自行承擔，其他已進入台灣的蛋皆符合食藥署規定。

超思 雞蛋

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