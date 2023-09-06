藍營質疑：公告疫區慢半拍 等超思蛋上船

超思巴西蛋爭議愈演愈烈，國民黨立法院黨團昨天舉行記者會，立委王鴻薇質疑，農委會六月廿八日宣布巴西為禽流感疫區的同時，超思在六、七月進口的雞蛋高達六千萬顆以上。巴西在五月廿日時已發現禽流感，農委會卻拖到六月廿八日才宣布巴西為疫區。根據農委會公告，該公告生效日之前已經裝船或者裝機運往我國的動物及動物產品不在此限，不免讓大家覺得怎麼這麼巧？

國民黨立委洪孟楷也指農業部長陳吉仲在節目上講「搶了日本要從巴西進口的雞蛋過來」，若真是日本暫停進口不要的蛋，轉賣來台灣，竟洋洋得意、沾沾自喜？

國民黨立委參選人游淑慧揭露，今年政府為解決缺蛋問題，經濟部和當時的農委會找進口商三月十日開了第一場說明會，三月十五日前農委會主委陳吉仲在立法院說漏嘴，說準備開放巴西的進口蛋，難道超思在三月十三日及十四日取得巴西的官方證明，再送到農委會申請核准，而農委會也決定採購嗎？她質疑，超思在參加說明會之前，早知農委會跟中央畜產會要做什麼、要什麼資料。

國民黨立法院黨團也表示，超思曾在今年二月廿四日申請停業，但在三月二日又申請復業，值得玩味。

國民黨立委參選人徐巧芯說，根據日本農林水產省六月廿九日的新聞稿，提到日本因為巴西有禽流感的關係，禁止巴西禽類的相關產品輸入。她質疑我國政府處理速度慢半拍，是否因為在等待超思趕快把蛋裝載進口？希望農業部直接公開跟超思的合約，每一批如何進貨、如何談的，每一批的價格是多少，超思到底賺了多少。

徐巧芯質疑，超思資本額僅五十萬元，負責人秦語喬出資一千元，「真正賺錢、背後百分之九十九股東是誰？」