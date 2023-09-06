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新聞眼／農業部遮掩 引火上身

聯合報／ 本報記者彭宣雅
進口蛋爭議愈演愈烈，近日也成為藍綠白攻防重點之一。圖為雞蛋示意圖，非進口蛋。記者陳正興／攝影
進口蛋爭議愈演愈烈，近日也成為藍綠白攻防重點之一。圖為雞蛋示意圖，非進口蛋。記者陳正興／攝影

進口雞蛋爭議逾一周，每天都有新的質疑，農業部又提出新的回應，反而惹來更多疑惑，一個進出口的事件，農業部自認公開透明，卻讓外界更加一頭霧水，惹了一身腥。單純的農業產銷調節問題，弄到現在成了政治議題，野火燎原，不論農業部、或者是國內農民、消費者，全都是輸家。

農業部長陳吉仲一再強調這次雞蛋專案進口公開透明，問題是農業部自始至終都沒說清楚，當初所謂的「緊急進口」的「緊急」，定義是什麼？缺蛋問題從去年初就浮現，當時產業不斷示警，但農業部對外仍稱「不缺蛋」、「很快回穩」，怎會到三月狀況卻急轉直下，從宣稱的很快回穩，變成缺蛋，甚至要緊急進口。

農業部或許不是採購專業，但若要接洽有門路的，應是國內經驗豐富的各大畜產業者，甚至可以諮詢經濟部國貿局，由經濟部主導。

國家的採購有法律規範可依循，即便是緊急進口也該有條理，由政府委辦貿易商，貿易商牽線後，仍由政府主導出面採購，怎會讓貿易商先買，農業部再叫中央畜產會去採購，變成多轉一手？

且農業部強調，只要符合農業部開出四個條件的廠商都可能來參與專案，請問過程中到底有無公開、公平、公正的評選機制，跟畜產會先前執行進口豬肉補貼的貿易商評選機制又有何不同？從遴選機制到採購合約，過程充滿疑雲。

再者，外界質疑採購資金來源，一開始說是農業發展基金支應，最新的說法是，中央畜產會向農業金庫借貸，這算是政策性農貸嗎？是誰該支應利息？農業金庫跟畜產會是如何簽約？是不是真如外界質疑的，把農業金庫當小金庫，缺錢就去那裡搬？

超思如今遭到每日數爆，關鍵在於農業部始終遮遮掩掩的態度，只會把農業問題當作政治砲火四射，行政院副院長鄭文燦更說，蛋價爭議是政治操作，民進黨政府這種凡事政治化處理的心態，正是我國蛋雞產業始終難以發展與升級的關鍵。

超思 雞蛋

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