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藍批護航超思 綠回嗆：不要颱風天亂帶風向

聯合報／ 記者林銘翰／台北報導
民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄。圖／聯合報系資料照
民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄。圖／聯合報系資料照

國民黨立法院黨團昨質疑巴西被公告為禽流感疫區，政府還專案進口雞蛋，「鐵了心要護航超思」，民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄表示，不要趁颱風天亂帶風向，國內雞蛋不足就從國外進口，政府吸收所有採購成本，「真正的是吃蛋的人得利」。

莊瑞雄說，國內今年三、四月缺蛋，政府為解決缺蛋、平穩蛋價，第一個做法就是尋求國外更多的雞蛋。專案進口概念非常簡單，政府到國外找雞蛋，用更高價錢買回國內，吸收成本，再用更低價格賣給消費大眾，吃蛋的人就得利了。

他說，台灣過去都是從鄰國進口，包括日本、美國與澳洲，但後來連這些國家也缺蛋，所以必須開放更多國家的雞蛋進口，最後才會讓巴西、土耳其、泰國的雞蛋也可以輸入台灣。這些雞蛋運輸都是海運跟空運，空運價格一定最高，但整體價格平均下來差不多。

超思 雞蛋 莊瑞雄 禽流感

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