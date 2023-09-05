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1顆補助32元 朱立倫喊話賴清德說清楚

聯合報／ 記者葉德正林麗玉／連線報導
國民黨主席朱立倫（中）痛批雞蛋補助案要賴清德說清楚。記者葉德正／攝影
國民黨主席朱立倫（中）痛批雞蛋補助案要賴清德說清楚。記者葉德正／攝影

超思進口蛋「以小搏大」引發爭議，國民黨主席朱立倫昨天質疑，政府補助進口蛋，一顆卅二元，超商、超市賣的茶葉蛋一顆才賣多少？一間五十萬資本額的公司標到上億雞蛋採購案，「我聽到還以為是鬼月的鬼故事」，喊話民進黨總統參選人賴清德「請賴主席、賴前院長、賴副總統好好解釋一下，你當過行政院長，會通過這樣的案子嗎？」

國民黨立院黨團總召曾銘宗也說，進口雞蛋補貼到一顆卅二元，都是搭頭等艙來台的鑽石蛋，行政院長陳建仁須出面說明清楚。

【記者林銘翰／台北報導】民眾黨總統參選人柯文哲前天在臉書發文，到便利商店買一顆茶葉蛋頂多十到十二元，農委會澳洲進口空運來台雞蛋一顆最高補貼高達卅二元，政府失能導致市場失衡，再用大撒幣平衡價格的離譜行徑是國家危機。

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