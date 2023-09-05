巴西為禽流感疫區還進口雞蛋 藍委：離譜

超思公司進口巴西雞蛋案延燒，國民黨立法院黨團昨天舉行記者會，質疑巴西在五月廿三日便公布為禽流感地區，我政府卻遲至六月廿八日公告，並在六、七月讓超思進口上千萬顆雞蛋至台灣，此舉是欺騙兩千三百萬名國人，也質疑是否在護航高思？

國民黨團昨舉行「離譜！六月公告巴西禽流感疫區還進口！失職！罔顧國人健康、鐵了心護航超思！」記者會。黨團總召曾銘宗指出，五月廿三日巴西公告為禽流感地區，六月超思進口一六九七公噸雞蛋；六月廿八日，農委會宣布巴西為禽流感地區，七月還從巴西進口一千七百公噸雞蛋。

曾銘宗說，農業部表示巴西符合專案進口資格，符合國外雞蛋來源牧場近期未有禽流感發生情勢且未施打禽流感疫苗國家，但六月廿八日不是才公告巴西是禽流感疫區嗎？「陳吉仲膽子真大，欺騙二千三百萬民眾。」

「國人從疫區帶一顆蛋入境即可依法處七年以下有期徒刑，小老百姓一顆雞蛋都不能帶，中央卻讓超思進口上千萬顆蛋。」國民黨立委洪孟楷說，巴西今年五月爆發十三例禽流感，五月廿三日宣布進入一百八十天緊急狀態，我國直到六月廿八日才公布巴西為禽流感疫區，這一個多月來已有上千萬顆蛋從巴西進口，難道國人缺蛋缺到要從禽流感地區進口？

洪孟楷表示，憑什麼資本額五十萬元的公司可從禽流感疫區進口上千萬顆雞蛋？中間有什麼貓膩？農委會表示進口雞蛋會逐批檢驗嚴格把關，但到底是抽驗還是全面檢驗？請農委會把相關數據拿出來。

農業部動植物防疫檢疫署表示，巴西雖於五月十五日確診野鳥的高病原性禽流感案例，但依據世界動物衛生組織及我國動物衛生標準，野鳥案例不被認定為發生禽流感案例；防檢署也參考美國、日本及歐盟等對於高病原性禽流感可以採取「區域化」認定規範，執行我國專案蛋品檢疫措施，規範蛋品可來自高病原性禽流感非疫的「畜牧場」。

由於農業部公告雞蛋專案進口開放的國家中須符合「國外雞蛋來源牧場廿八天未有禽流感疫情發生」，且未施打禽流感疫苗的國家；巴西蛋品輸台時，巴西檢疫機關需出具檢疫證明書，蛋品抵達邊境時，防檢署會逐批確認蛋品符合專案檢疫措施，衛福部食藥署也逐批檢驗，不合格者均退運、銷毀。