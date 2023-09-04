雞蛋進口圖利廠商？ 藍盼農業部說清楚

「資本額50萬的超思，竟可以做6億的進口蛋品生意？」國民黨4日召開記者會，質疑農業部在年初缺蛋時，高價從巴西進口雞蛋圖利特定廠商超思，且未公開相關採購合約，呼籲農業部公布相關細節。但民進黨立委莊瑞雄解釋說，缺蛋專案進口屬於緊急狀態，收購價與補助本來就會比較高。

農業部於年初因缺蛋，委託超思公司專案進口雞蛋，但超思董事長秦語喬僅出資1000元，卻能從巴西進口高達8000萬顆、國內佔比6成的雞蛋數，引發討論。

農業部說法矛盾

國政基金會副執行長凌濤4日質疑，關於超思的母公司，農業部在9月2日與3日的新聞稿中自相矛盾。9月2日農業部說「超思公司與國內業者吳記蛋品有親屬關係脈絡」、「並非新手，原本就在做雞蛋進口」。但只隔一天，9月3日的新聞稿卻說沒有說超思是誰的母公司或子公司。

「資本額50萬的超思，竟可以做6億的進口蛋品生意？」凌濤不滿說，超思還有獲得農業部1億元的蛋品補助，而負責人秦語喬竟只出資1000元，只佔股0.2%。那麼其餘99.8%股份是誰擁有？採購合約怎麼寫？農業部到現在竟不敢公開。若照農業部說法，超思的親屬可自行與日本或巴西做生意，這是否認證超思只是進口雞蛋的白手套？

沒有進口雞蛋紀錄

凌濤表示，「吳記蛋品」其實有兩家，分別是岡山吳記蛋行和新北的吳記蛋品股份有限公司，但無論是哪一家，根據經濟部國貿局資料，這兩家的進口實績都呈現微量甚至掛零，何來有雞蛋的「進出口實績」？農業部講「吳記」是否也只是找一間業者當掩護而已？

他強調，若真如農業部所說，幕後股東是辛苦把蛋弄回台灣的業者，那請農業部公開合約跟幕後股東。但若農業部不敢公開，是否代表可能有上下其手的可能性？凌濤呼籲，農業部應該將相關細節說清楚，接受全民的監督。

緊急採購補助較高

但民進黨立委莊瑞雄同時召開記者會回應說，3、4月因為國內缺蛋，而平常進口雞蛋的美國、澳洲與日本也都有缺蛋，因此要找其他雞蛋來源，並先用比較高的價錢進口（即緊急進口），到國內就用比較低的價格出售，由政府吸收損失，藉此平穩物價，「就是這麼簡單，」莊瑞雄強調。

另外他也提到，因為是緊急進口，所以農委會的補貼就會比較高，且很多緊急專案進口的雞蛋是採用空運，成本因此比較高，但陸續幾波海運的專案進口平均下來，其實採購成本都是差不多的。針對在野黨還指控進口雞蛋有不合格是「謀財害命」，但只要抽檢出不合格，政府都會銷毀或退運，不會影響消費者權益，盼在野黨不要過度解讀。

【更多精采內容，詳見 】