今日窮忙青年 未來貧窮老人

台灣即將陷入高齡貧窮危機。半數老年家庭落入所得最低的百分之廿的範圍中。專家表示，解決高齡貧窮問題是財務管理；青年低薪的狀況也要正視，以免現在的窮忙青年成為未來的貧窮老人。

中華民國老人福利推動聯盟秘書長張淑卿說，將邁入老後生活的戰後嬰兒潮世代，經濟狀況比下一代好，普遍擁有一定程度的資本、房地產，不需要「養兒防老」。維持老後生活品質的關鍵是做好財務管理，盤點被動收入是否能支持生活開支，並透過信託、意定監護人等方式避免被詐騙。

「不少高齡長者，因為金錢糾紛、子女不牢靠，花光積蓄成為低收入戶。」張淑卿說，曾遇過一位八十歲的老榮民，竟還要照顧家中四個孩子、一位離婚女兒帶回家的孫子，光靠微薄月退俸難以維持生活；有些老人家則因子女間的糾紛、被詐騙集團詐財，導致積蓄蕩然無存。

張淑卿說，長者單靠銀行活存風險較高，安養信託是由銀行託管積蓄，長者每月固定領取生活費，可避免長者因失智等原因無法管理錢財時遭騙取錢財；近期不少高齡長者選擇讓自己信任的朋友、閨密擔任「意定監護人」，則可避免子女、繼承人詐財。有人擔心，被動收入的年金、保險若金額太低，如何維持生活？張淑卿說，此時就要思考將名下不動產抵押貸款，也可結合信託，由銀行每月撥款供應生活所需，避免一夕間錢財遭騙光的情況。

張淑卿說，若長者年輕時未妥善規畫財務，名下也沒有不動產、保險，確實有機會落入貧窮線，成為低收入戶。這群長者單靠每月三千多元的國民年金，難以維持生活，若還要支付房租，處境可謂雪上加霜；目前全國社宅能讓高齡長者入住的戶數至多只有二千間，全國卻有四一○萬名長者，僧多粥少，長者必須善用縣市政府租金補貼、生活津貼，以及老人關懷據點等社福資源。

台北護理健康大學健康科技學院長期照護系教授陳正芬說，調查發現，受雇者自提勞退基金比率低，針對五十歲以上，需以政策宣導鼓勵。

勞動部也著手研擬將全職工作改變為有彈性、兼職的工作，因應人口轉型，讓年長者繼續留在勞動市場，年長者繼續工作，或許可降低生病、憂鬱。

東海大學社工系教授呂朝賢表示，改善青年低薪，能避免年輕時存不到錢，老後貧窮。高齡者年輕時存得到錢，才不會老來無存款，但現在年輕人收入光維持當下生活就很辛苦，「窮忙到老，退休後就完蛋。」他也說，勞保跟就業型態、薪資都有關係，底層工作者很多是非典型就業，雇主不一定會正常提撥勞保和勞退，勞動部應積極查核。