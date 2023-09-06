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無財可理／「退休金太少 窮得只剩房」

聯合報／ 記者李青縈／專題報導

七十多歲長輩坐擁市值兩千萬的住宅，卻生活貧困，不符申請津貼資格，到市場買菜也不敢多花錢買條魚。

坐擁信義區市值超過兩千萬的公寓住宅，住在裡頭的是七十多歲長輩，老屋已經漏水卻沒錢翻修，到菜市場不敢多花錢買條魚。因為擁有這間房，他不符合中低收入戶資格，生活全仰賴微薄的退休金，想要換房，怕換不到好價錢，且兒女也期待著繼承他的房子，如今的他「窮得只剩下房」了。

住商不動產企畫研究室執行總監徐佳馨表示，不少長輩坐擁市區房產生活卻十分貧困，礙於名下有不動產會影響津貼申請，大多僅能透過里長協助申請社會福利資源。過去的年代，投資標的少，不少長輩除了買房之外，沒有其他的理財工具。

根據衛福部公布一○七年低收入戶及中低收入戶生活狀況調查，低收入戶持有自有房產的比率有三成、中低收入戶有四成五。不少高齡長者持有房產，位處黃金地段，無法獲得中低收入戶的資格。以北市為例，想申請低收入戶，不動產限額每戶七六五萬元以下；中低收入入不動產每戶限額九○六萬元以下。

北市這類的問題很多，不少窮得只剩房的高齡「蛋殼族」死守房產，政府近年推動「以房養老」的政策，期待能解決這類問題。「以房養老」是不動產逆向抵押貸款制度，與現金流向與傳統貸款相反，借款人把房屋抵押給銀行，而銀行會視借款人年齡、預期壽命、房屋現值及未來增值等綜合評估每月借款的「養老金」額度，並定期給付。若借款人身故，繼承人清償借款後可贖回；若不處理銀行會拍賣房子償還借款，剩餘再給繼承人。

政策難推，徐佳馨說，最大的原因在「長輩心防」，要把唯一最值錢的資產釋出，他們是很怕的，賣房前要一筆整修費、賣房後還要繳一筆稅金，而且下一步要去住哪邊？要買哪一區的房子、租哪一種屋子，完全沒想法。

低收入戶 長輩 房產

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