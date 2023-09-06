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高齡歧視／「除了保全清潔 沒能做的」

聯合報／ 記者葉冠妤／專題報導

六十二歲何大哥為討生活四處求職，苦笑說「到處被潑冷水，已經不抱希望，學新技術也太晚了」。

據勞動部「一一一年中高齡及高齡勞動狀況」調查，六十五歲以上勞動力人口為卅八點二萬人，比十年前增加逾八成，去年六十五歲以上勞參率雖提升至百分之九點六二，但仍遠低於美、日、星、韓的百分之十九至卅七。

調查指出，四十五歲以上未曾有工作機會的中高齡及高齡失業者，遭遇最大困難以「待遇不符期望」、「年齡限制」、「找不到想做的職業類別」為主。愈來愈多高齡者繼續投入職場，卻受限年齡、薪資，找工作登天難，就算找得到，也可能只能從事低薪的勞力活、臨時工。

談起求職碰壁，六十二歲的何大哥苦笑地說「到處被潑冷水，已經不抱希望了！」做過車床作業員、飯店房務員的他，三年前因疫情被資遣，為了討生活，何大哥上電腦職訓課、考社區總幹事證照，卻因不諳電腦文書作業，加上打字慢，即便有社區雇用，但他缺乏自信，難克服心理障礙，做了半天就逃跑，哀嘆「除了保全、清潔打雜，沒什麼能做，學新技術也太晚了」。

因財務糾紛，黃小姐從衣食無缺的中小企業主成了無業遊民。六十五歲的她來到銀髮人才服務據點求助，因能言善道，想找電話行銷、客服工作，尋尋覓覓一年，卻總被「跟不上團隊速度」為由打槍。不願屈居體力活的黃小姐，花了很長時間調適心態，迫於經濟壓力，最後不得不放下身段，「將就」清潔工作。

新北市銀髮人才據點就業服務人員觀察，許多中高齡、高齡勞工能力佳，但是體能、反應是最常被質疑的，有雇主認為職場環境變化快，新型態產品推陳出新，長輩可能沒辦法跟上，隱形的「年齡歧視」無所不在。

除了年齡標籤難撕去，就服員分析，中高齡及高齡勞工對求職能力認知的不足，也導致他們輸在起跑點。他進一步指出，現在找工作必須具備豐富亮眼的履歷，以及應對進退得宜的面試技巧，但中高齡及高齡勞工往往停留在跟老闆談一談就能上工的既定印象，此外，對職業、職務想像模糊，誤以為行政工作相對輕鬆，忽略現在內勤工作必須兼具時間管理、聯繫接洽、文書作業等多工能力。

中高齡

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