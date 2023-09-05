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學者觀點／產業升級獲利 才有「好薪情」

聯合報／ 記者陳素玲／專題報導
中央大學經濟系教授邱俊榮。本報資料照片
中央大學經濟系教授邱俊榮。本報資料照片

針對台灣「體感貧窮」問題，中央大學經濟系教授邱俊榮提出兩建議，一是政府應持續改善長期低利率政策導致房價飆漲問題。二是鼓勵製造業以外的其他產業升級轉型，才能持續獲利、改善勞工薪資

政府喊了產業轉型升級多年，邱俊榮說，胡蘿蔔與棒子要同時使用，例如荷蘭政府的補助措施，要求企業要有相對應的創新作為；同時，台灣也不能只靠高階製造業，對中小企業的轉型升級要給予更多支持和補助。

邱俊榮認為，高房價、高通膨是體感貧窮根源，買不起房讓年輕人對未來失望，進而不婚不生。政府祭出囤房稅只能治標，但低利率導致市場資金價格供需配置，造成所得分配差距擴大，建商及囤房成本低，若不處理低利率問題，房價還是會衝高，無法解決國人買不起房子的痛苦。

邱俊榮認為，政府改推五加二（物聯網、綠能科技等）加上六大核心戰略產業如（資訊及數位、資安、人工智慧），希望推升資安軟硬體整合，但是仍需關心中小企業和其他產業。台灣非常倚賴出口，薪資就是廠商成本，但台灣出口產品都是中間材，沒有最終產品，賺最多的是都是最終產品如蘋果，台廠只能壓低成本，薪資高就會影響成本，而薪資低，青年就不開心，陷入進退兩難的窘境。

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