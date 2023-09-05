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低薪青年赴柬打工還債 慘淪豬仔

聯合報／ 記者陳敬丰／專題報導
警檢瓦解柬埔寨豬仔集團。圖／雲林地檢署提供
警檢瓦解柬埔寨豬仔集團。圖／雲林地檢署提供

廿七歲的謝先生是個忙碌的人。接起電話時，往往先說一句「我不知道可以講多久」，數分鐘後就要回去工作。他打過工、創過業、背了債，去年還一度受困柬埔寨，現在在酒店上班，每日工作超過十四小時，「能賺多少盡量賺，得快點把債還清。」

謝先生就讀私立科大，出社會後，這份學歷讓他無法找到薪資優渥的工作，只能從餐飲業做起，有感於餐飲業的低薪不能支撐他的生活與目標，二○二○年下半年他和朋友合夥創立外匯車商，投資三百萬元，但創業失敗，後來網路上看到輕鬆賺錢的國家：前往柬埔寨打工

二○二○年七月他隻身赴柬，一下車就被沒收護照、軟禁成為「豬仔」從事電信詐騙工作，在園區待了半個月，家人聯絡救援後，才在去年八月被救援回台。

大難不死，卻未必有後福。謝先生現在仍債務纏身，現在的他在酒店上班，每天晚上九時上工，一直到隔天上午十一時休店，中間幾無休息時間。酒店可以排休，但謝先生急需用錢，日復一日工作，夜裡疲倦醒來，白日醉中睡去，但收入每月上看六位數。

「我預計會先做個兩年，把債務還清。」但兩年之後何去何從？他說不上來，「可能還是走八大行業吧，轉去行政。」他說，自己要還債又得支撐家中經濟，但他別無所長，在台灣，只能這般繼續走下去，未來如何，又有誰知道？

酒店 餐飲業 柬埔寨 電信詐騙 八大行業 護照 打工

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