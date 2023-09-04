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貧窮台灣／山中的提琴手 想當建築師幫窮人蓋房

聯合報／ 記者林奐成／雲林即時報導
雲林縣華山國小每名孩童一入學就學樂器，「全校都是提琴手」時常出外表演。記者林奐成／攝影
雲林縣華山國小每名孩童一入學就學樂器，「全校都是提琴手」時常出外表演。記者林奐成／攝影

「剛開始學中提琴時有點不習慣，手會按錯。我會一直練習，練到現在可以看得懂樂譜。」五年級的小維（化名），在華山國小的操場拉起電影《神鬼奇航》的樂曲，他背後是雲林偏鄉古坑鄉的淺山，他的家就在那邊。

小維的爸媽很久前就離婚了，家裡有阿嬤和一個哥哥，媽媽每隔一兩年才回來看他，「當然會希望有媽媽，有時候很想她」。古坑許多弱勢家庭都跟小維一樣，屬於單親或隔代教養，小維的父親在附近旅館上夜班，整個晚上都不在家，他平時是由阿嬤照顧。

過去兩年疫情延燒，爸爸的工作受到影響，上班時數大減，收入不如以往穩定，幸好外界幫助才度過難關。比同齡孩童早熟的小維，回想那段日子：「我的零用錢都會存起來，幫忙買一些東西，學校也會送給我們物資和食物」。

華山國小教導主任郭淑娟說，古坑以觀光業為主，因此低收入戶家庭，多數家長是臨時工，可能在餐廳或旅遊業工作，但疫情時餐廳關閉，造成許多家長失業，「甚至有些16歲半工半讀，在餐廳打工的孩子也失業了，造成經濟更大困境」。

為了照顧弱勢，學校與兒福聯盟合作，由兒盟每月補助1000元生活費並捐贈物資給家庭。此外，學校提供多元才藝，包括田徑隊與弦樂隊，每名孩童一入學就學樂器，「全校都是提琴手」時常出外表演。郭淑娟強調：「雖然小提琴很難，是貴族的樂器，但是偏鄉地區的孩子也可以學習，不要落後他人。」

偏鄉家庭挺過疫情衝擊，小維也在人生旅程繼續勇敢航行。從未出國旅遊的他，希望以後能帶全家人環遊世界，長大後更想成為建築師，「幫助買不起房子或沒有住處的貧民，免費蓋出很棒的房子」。

點此看《貧窮台灣》專題：關鍵數據 揭3大「體感貧窮」現象

https://bit.ly/3YYS4lW

華山國小教導主任郭淑娟說：「雖然小提琴很難，是貴族的樂器，但是偏鄉地區的孩子也可以學習，不要落後他人。」記者林奐成／攝影
華山國小教導主任郭淑娟說：「雖然小提琴很難，是貴族的樂器，但是偏鄉地區的孩子也可以學習，不要落後他人。」記者林奐成／攝影
雲林縣華山國小每名孩童一入學就學樂器，「全校都是提琴手」時常出外表演。記者林奐成／攝影
雲林縣華山國小每名孩童一入學就學樂器，「全校都是提琴手」時常出外表演。記者林奐成／攝影
偏鄉家庭挺過疫情衝擊，小維也在人生旅程繼續勇敢航行。從未出國旅遊的他，希望以後能帶全家人環遊世界。記者林奐成／攝影
偏鄉家庭挺過疫情衝擊，小維也在人生旅程繼續勇敢航行。從未出國旅遊的他，希望以後能帶全家人環遊世界。記者林奐成／攝影

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