王嘉納：留住這代 陪伴下代

「現在的孩子就是未來的家長，他們能留下，才能改變下一代。」花蓮縣玉東國中退休教師王嘉納，任教廿多年來看到太多父母在外地辛苦工作、賺取微薄收入，卻依舊改變不了子女學習低落的命運。意識到在學校能做的有限，他毅然決然退休，以退休金在部落打造木工產業，用工作機會留住這一代，讓下一代能在父母陪伴下成長。

王嘉納在玉東國中推動「玉東卡本特」木工專班，多年來帶學生到外地舉辦展覽，讓主流教育中沒有成就感的孩子找回自我價值。二○二一年創立台灣木想傢人才培育協會，木工廠內現有四名廿二歲的正職員工，都是他認識多年的學生。

四位正職員工來自不同部落，但都是部落裡唯一一個能留鄉、有穩定收入的年輕人。

王嘉納表示，玉東國中的學生單親、隔代教養比率高，父母多數在外地工作，他看過太多學習挫敗的孩子，不是不聰明，但因為沒有健全家庭和父母陪伴，一開始就落後在起跑點。

王嘉納表示，學習成就低落等各種問題多半從小就發生，學校能夠做補救教學，但補救只是道義上的人工呼吸，難以取代家庭功能，如果沒有家庭協助與學校建立連結，最終仍會斷鏈，「四個正職孩子，代表未來有四個家庭有機會留在這」。

王嘉納現正努力擴大協會規模和工廠訂單量，日前作品剛在東京設計展展出，十月底也將在台北舉辦展覽，希望做出產品口碑。

除了玉里，協會想再前進花蓮更南端的富里鄉，逐步增加工作機會，讓更多學業不一定頂尖，但技術優秀的年輕人，不用再被大城市的高物價和低薪剝削，翻轉下一代貧窮命運。

聯合報二○二一年推出「聯合七十許願未來」系列專題，邀請七十位在台灣社會角落耕耘的實踐家許下心願，希望透過共同倡議，集結社會能量讓台灣更好。王嘉納是許願人之一，希望透過工作留住兒少，聯合報今年邁入七十二周年，持續追蹤許願人關注的社會議題，邀請讀者與許願人攜手關懷兒少，一起為下一代努力。