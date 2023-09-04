貧富兩極化 難靠教育翻轉階級

行政院明年將實施高中職免學費及補貼私立大專學雜費，此舉是否有助弱勢孩童升學並脫貧？部分社工及教育者持悲觀想法，指出當今貧富兩極化，偏鄉與都市資源落差大，教育雖可讓孩子找到工作，卻難達到階級流動。

雲林縣古坑鄉華山國小教導主任郭淑娟以「孩子的一天」舉例，都會區孩童享受安親班、才藝班等豐富資源，父母即使忙碌仍可將孩子送到教育機構，而偏鄉孩子僅能接受學校幫助，「學校是最大避風港，回到家父母沒空，整天下來就出現學習落差」。

即便努力念到大學，也未必能脫離貧窮泥淖。

根據衛福部統計，台灣中低收入戶高中（職）以上者達百分之七十八點八，與全國家庭的百分之七十五點八相近。

另教育部一一○學年度統計，大專校院就學貸款總金額達一八五億元，超過廿二萬名學生申貸，不少學生學貸屆期後仍無力償還。截至二○二一年八月，「中小企業信用保證基金」代償學貸餘額超過四十九億元。

花蓮五味屋長年陪伴弱勢兒少，五味屋創辦人、東華大學教授顧瑜君觀察，很多兒少只是被體制推進大學，但高教膨脹下文憑無用，還背了學貸，依舊是「打工人口」，求學期間也容易因受挫而中輟。

五味屋近年鼓勵孩子申請教育部與勞動部的「青年教育與就業儲蓄方案」，讓孩子高中職畢業後能先學習職場技能，五味屋本身有商店可提供實作，也積極和花蓮市區店家合作，「經過沉澱之後，孩子可以思考到底要不要念大學，就算真的去念，碗也會比較深，不會那麼淺碟」。