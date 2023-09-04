輸在起跑點 弱勢兒健康問題多

家境清寒的嘉義縣十一歲女童小珍（化名），年幼無法獲得溫飽，上小學時判定為體重過輕，後來雖獲得足夠營養但仍比同學瘦弱許多。家扶基金會統計也發現，二○二二年全台扶助家庭當中，未滿七歲兒童發展遲緩比率達百分之一點五，政府需積極伸出援手，避免孩子的生理發展輸在起跑點。

小珍的父母離異，父親長年在外，靠阿嬤打零工維生。之前小珍確診在家隔離，阿嬤請假而收入變少，阿公便開始酗酒，她受訪時用膽怯聲音說：「阿公脾氣變得更差，常發酒瘋跟阿嬤吵架，我很害怕」。國小為協助弱勢家庭，提供學費全額補助，讓她晚上留校吃飯及讀書，安心學習。

嘉義縣有不少單親或隔代教養家庭，該縣家扶中心主任沈明彥說，弱勢孩童發展遲緩多因刺激太少。他曾扶助過一個家庭，發現阿嬤整天將兩個孫子關在房間，結果上幼稚園還不會踢球，身體機能落後同齡孩童。

台東家扶中心發現，扶助個案中有百分之十八孩子有身心障礙或疾病，百分之六發展遲緩，與營養不良、未及早發現、無法帶孩子做早療等因素有關。

「孩子本身會展現給你看，他們身處的環境」。花蓮慈濟醫院小兒部醫師朱紹盈指出，弱勢孩童不是常挨餓，就是容易攝取空熱量食物造成肥胖，例如某小學九名孩童，血液蛋白以及膽固醇都不足，她和校長資助孩子的午晚餐，花整個暑假將孩子「養大」。

朱紹盈表示，民眾普遍認為親權最重要，但有些貧窮家庭父母能力不足，社會須調整觀念，「孩子是國家的，國家要照顧」，否則未來會付出更高社會成本。