貧窮世襲…阿嬤顧孫 三代窮忙

「我不識字，要怎麼陪孩子讀書、幫他們看作業？」嘉義縣六腳鄉的呂姓阿嬤看著書桌前的孫子，無奈地說。家扶基金會統計，貧窮世襲比率正逐年增加，二○二二年有近百分之十二的扶助家庭，上一代也是低收入、中低收入戶等貧戶背景，較二○一七年增加二點七個百分點。第一線社工時不時會看到「案母」變成「案祖母」，祖孫三代都是受扶助對象，走不出貧困深淵。

呂阿嬤的兒子很早就離婚，長年在北部工作，去年兒子罹患鼻咽癌第三期，無法繼續工作，雖具備中低收入戶資格，但每月微薄補助僅能負擔醫藥費，「我跟我兒子說，你錢不要給我，把自己顧好就好」，平日全靠呂阿嬤獨自照顧兩個孫子，靠補助和綁蚵串度日。

阿嬤串蚵養家 日綁10串賺取350元

串蚵作業不易，呂阿嬤年事已高，每日只能綁約十串、賺取微薄的三百五十元，加上與先生兩人共六千多的國民年金、三千元的家扶助學金，就是全家一個月收入。兩個孫子中，五年級的哥哥曾需當童工洗碗補貼家用，同時得幫忙照顧中風阿公；三年級的弟弟則被診斷出學習障礙，跟不上學校課業。

嘉義家扶中心社工督導盧芯寬說，第二代、甚至第三代再次掉入貧窮，很大因素是教育。經濟弱勢家庭每日忙於生計，有時連健康都搞垮，難有多餘心力顧及孩子課業和未來。孩子沒有專業技能，長大只能繼續從事工地打零工、洗碗等低收入工作，早婚機率也較高，自身還未脫貧就需養育下一代，形成惡性循環。

貧困家庭負債 平均每戶逾百萬元

貧困家庭兒少還得面對債務問題。據衛福部二○一八年低收入與中低收入戶生活調查報告，百分之四十二家庭有負債，平均每戶債務一○二萬元，可說債留子孫。

台東縣海端鄉霧鹿國小校長郭惠珍在台東任教卅年，霧鹿國小屬極度偏遠學校，與利稻分校相加僅五十九位學生。學生人數雖少，但郭惠珍說，她來霧鹿國小五年，處理過的高風險個案通報量比過去廿五年還多，伴隨貧窮而來的家暴、性侵、疏忽照顧等問題層出不窮。

長期缺乏關注 孩子失去追夢渴望

郭惠珍表示，弱勢孩子現在面臨「看不到未來的貧窮」。貧窮不只來自經濟條件不佳，更大問題是孩子在失能家庭中，缺乏關注、正向成人資源與自我認同。家長長期被生活打擊和遭遇挫折，難引導孩子想像未來，孩子會覺得：「自己以後也就這樣了」，失去追夢渴望，長大再成為不穩定的父母。

台東家扶中心社工督導林嘉梅說，就算孩子離家、展開新生活，也很常因原生家庭照顧、經濟、負債等拉力，被迫放棄夢想或學業，再次回到貧窮循環。

郭惠珍以自己為例，她小時候家裡也窮，但早年環境單純，仍相信努力能改變未來。

她說，現在社會充斥比較、貧富差距拉大，孩子容易覺得自己低人一等，「有時只需要一套乾淨、像樣的運動服，孩子就能產生正能量，不會一直覺得自己處於弱勢」。