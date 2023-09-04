低收戶入不敷出 愈來愈嚴重

疫情衝擊經濟，通膨對低收入家庭衝擊尤其劇烈。政大勞工所教授成之約表示，對低所得家庭而言，「賺的每一分錢都得用在生活上」，下一階段更需關注能源價格對低所得家庭的衝擊。各國實踐淨零碳排過程中，都發現能源價格上升會反映在店家經營成本，繼而轉嫁給消費者，政府須持續關注，適時提供弱勢家庭補貼，避免窮者愈窮。

據主計總處統計，二○二二年所得最低百分之廿家庭的消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率，明顯高於所得前百分之廿的家庭。今年上半年差距雖縮小，但是，低所得家庭仍然承受較高的ＣＰＩ年增率，低收入族群入不敷出問題，愈來愈嚴峻。

成之約表示，低所得家庭不像中高所得家庭，有餘錢可做儲蓄或投資，賺的每一分錢幾乎都用於食衣住行等日常開支，當實質薪資不進則退、物價又持續上揚，對低收入家庭維繫日常生活影響很大。

此外，他也提到，政府長期目標是淨零碳排，能源價格勢必愈來愈昂貴，除可能直接衝擊電價，也會影響各行各業商家經營成本。國外在追求淨零碳排過程中，對低收入家庭或低薪族都會有特別補助，政府應留意物價對弱勢族群帶來的衝擊，提升所得是根本解方，但若無法立即提升薪資，就應規畫用電等生活面向補貼，避免弱勢家庭落入絕境。