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陳彥翰：疫情看見孩子需求

聯合報／ 記者洪欣慈／專題報導
孩子的書屋執行長陳彥翰說，孩子的需求永遠不變，他們需要陪伴與被「看見」。圖／聯合報系資料照片
孩子的書屋執行長陳彥翰說，孩子的需求永遠不變，他們需要陪伴與被「看見」。圖／聯合報系資料照片

孩子的書屋在台東大知本地區陪伴孩童已廿四年，與兩百多位孩子一起走過三年艱困疫情。孩子的書屋執行長陳彥翰說，疫情帶來收入減少、家暴等問題，過程辛苦，但也讓書屋更堅信，「孩子的需求永遠不變，他們需要陪伴與被『看見』」。

疫情期間，書屋是孩子重要庇護所。陳彥翰說，書屋家長多從事房務、農工等臨時或兼職工作，疫情讓許多人失業，長期待在家不只經濟出問題，也衍生高壓管教風險，「書屋老師需偷偷把有需要的小孩接來，或廿四小時開視訊陪伴」。陳彥翰說，書屋陪伴孩子同時，也要想辦法創造工作機會給家長，減少家庭摩擦。他也觀察到，因為疫情「父母終於能親眼看到孩子長大」，孩子也能感受到父母陪伴。

陳彥翰二○一九年在書屋創辦人「陳爸」陳俊朗猝逝後，一肩扛起書屋。他心中有一個五十年計畫躍躍欲試，「我想將整個大知本地區打造成一間『大書屋』」。他認為，書屋總有一天會消失，消失那天，代表知本已實現書屋精神，一間檳榔攤都能是「書屋」，讓孩子都能在尊重、和善、沒有太多爭奪的環境長大，「勇敢作夢、笑得開心，感受到自己有價值」。

聯合報二○二一年推出「聯合七十許願未來」系列專題，邀請七十位實踐家許下心願，透過共同倡議，集結社會能量讓台灣更好。陳彥翰是許願人之一，他希望台東孩子有平等立足點，不再為外漂而恐懼。聯合報今年邁入七十二周年，持續追蹤許願人關注的社會議題，邀請讀者與許願人攜手關懷兒少，一起為下一代努力。

疫情 父母 台東 家暴 失業

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