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缺專業技能 產業轉型弱勢更弱

聯合報／ 記者洪欣慈／專題報導
政府資源除投資高科技產業，也應思考製造業升級，藉此增加工作機會和達到在地就業。圖／聯合報系資料照片
政府資源除投資高科技產業，也應思考製造業升級，藉此增加工作機會和達到在地就業。圖／聯合報系資料照片

疫情衝擊弱勢家庭，就業雖已漸回穩，但第一線社工觀察，各產業型態因疫情漸轉型為數位作業，過往單純仰賴勞力的工作職能、人力需求都改變，例如餐廳改採線上點餐等。弱勢家庭若技能未升級，賴以為生的工作恐受衝擊，疫後需政府持續關注。

家扶基金會社工處處長陳乘斌說，扶助家庭中，父母學歷高中職以下逾八成，缺乏專業技能，多在勞力密集的服務業擔任房務、清潔等基層工作，或到工地打零工、在路上當舉牌員，非典型就業比率高。

陳乘斌說，社會容易將貧窮歸因於個人不夠努力，但貧窮常是結構性發生，例如過去產業西移到中國大陸時，台灣就出現過一批因失業產生的貧窮人口、自殺率飆高，數位轉型可能是下一波移轉，後續效應不容忽視。

主計總處統計發現，台灣近年國內生產毛額（ＧＤＰ）增加，但若細究分配，「受雇人員報酬」占比卻下降，二○二一年僅占四成三，反觀企業營業盈餘占比上升，經濟成長果實勞工恐無感。另一○四人力銀行七月發布「民生消費產業人才白皮書」，餐飲等產業薪資仍居後段班，陷入低薪缺工惡性循環。

陳乘斌建議，勞動部應思考如何透過職業訓練，協助弱勢勞工建構未來所需能力；家庭更需因地制宜的培力，例如南投是農業大縣，可開設農產品行銷職訓課程，讓貧困家庭有更多就業機會、增加收入。

東海大學社工系教授呂朝賢表示，從社會福利角度，政府資源除投資高科技產業，也應思考製造業升級，藉此增加工作機會和達到在地就業。如日本和德國，至今仍重視高附加價值的製造業，「解決貧窮還是要靠就業，否則國家富了，民眾還是苦哈哈」。

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