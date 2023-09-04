疫情+通膨 失能家庭擔子更重

「疫情時被辭退，整整半年沒工作，後來又確診隔離，真的很辛苦。」雲林縣麥寮鄉單親媽媽小君，談到離婚後獨力扶養三年幼子女，扛起經濟與教育重擔，不禁流下眼淚。小君的家庭只是冰山一角，據家扶基金會統計，二○二一年及二○二二年都有超過一千個家庭申請急難救助金，顯示疫情與通膨海嘯加劇弱勢家庭困境。

單親媽疫情失業 靠救濟養孩

疫情前，小君從事餐廳正職工作，但去年疫情爆發時遭解雇，靠領取低收入戶補助與家扶急難救助金，勉強度過難關。疫情期間，家中子女都要線上學習，她變成家庭導師，使用僅有的一支手機連線，讓孩子輪流上課。今年初，全家染疫關在家裡，她無法工作而入不敷出，所幸學校為他們申請物資，「我們就吃那個物資度日」。

疫情風暴之後，小君現在飲料店上早班，下午則在家接外快包檳榔，現在每月收入約一萬七千元，要支付房租、生活費和貸款。雖然生活困頓，但小君仍重視教育，下午忙完兼職後，便趕緊去學校接小孩，晚上陪寫功課也不喊累。

貧戶經濟壓力大 陷惡性循環

過去三年來，疫情衝擊庶民經濟，加上通膨來襲，低收入家庭雪上加霜。據主計總處統計，在二○二二年，所得最低百分之廿家庭的消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率達到百分之三點一，遠高於所得最高百分之廿家庭的百分之二點八，主因為食物類漲幅高。顯示貧窮家庭面對更大通膨壓力，形成惡性循環。

家扶基金會社工處處長陳乘斌指出，近三年急難救助金的申請呈倍數增加，二○二○年僅三二一戶、總額三七七萬元，二○二一年劇增至一六一九戶、二二九一萬元，申請戶數增加四倍，至二○二二年仍有一○七六戶申請，「個案有七成是單親家庭，孩子在家上課、生病的話，家長就得請假或暫停工作」。

疫情時產生的教育問題，其他縣市也面臨挑戰。台東縣霧鹿國小校長郭惠珍指出，「實體比較好掌握到孩子，線上很難掌握，大部分老師覺得很無力。家庭失能，教養觀念似是而非，疫情時孩童離開老師陪伴，家長也不管，學習成效愈來愈慘」。

扶助兒就學中斷 比率達一成

據家扶統計，近三年全國家扶中心，扶助童結案是因「就學中斷」的比率達到百分之十。在家戶所得較低的台東，情況更嚴重：疫情期間，因就學中斷結案的扶助童比率，從百分之十八增加到百分之廿五。

台東家扶中心社工督導林嘉梅指出，弱勢兒少中斷學業投入就業市場很常見，他們必須以工作收入緩解家庭經濟壓力，一旦做低薪工作或很早結婚生子，全家再陷入困境。

她遺憾地說：「孩子去念大學會遇到各種困難，高三或大四就休學了，很替孩子惋惜或心疼，差一點點就可以完成。我們孩子在台東生活，經濟條件、課業壓力比較重，沒有其他支持會放棄；他們打工有自主性和收入，比較難去看到學歷能帶來的機會。」