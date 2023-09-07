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花蓮風災復建 陳揆允助改善

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
花蓮壽豐鄉受災戶向陳建仁陳情，擔心山坡的土石不知何時還會崩落，希望中央能重視地方，有經費協助地方疏浚與建擋土牆。記者王思慧／攝影
花蓮壽豐鄉受災戶向陳建仁陳情，擔心山坡的土石不知何時還會崩落，希望中央能重視地方，有經費協助地方疏浚與建擋土牆。記者王思慧／攝影

花蓮吉安鄉光華地區過去每逢豪雨易淹水，行政院前瞻計畫3年投入6750萬元，改善光華排水道，日前海葵颱風過境，發揮排水成效未淹水，行政院長陳建仁表示，縣府提出防洪計畫，光華排水水利設施在颱風中發揮排水效果，代表中央地方合作，為縣民帶來安全。

經濟部水利署擴大光華一街與南海十三街路口瓶頸處，箱涵加大、加深，全線1172公尺，預計今年12月完成最後一段約369公尺。

陳建仁昨天到花蓮視察光華排水水利設施前瞻治理成效，水利署長賴建信指出，2017年卡努颱風帶來總雨量329毫米，當時淹水面積有0.3公頃，淹了3小時；這次海葵颱風總雨量366.5毫米，在光華地區都沒有淹水。

花蓮縣府建設處、農業處也簡報橋梁破損、赤科山、六十石山道路崩落等情形，希望行政院能協助改善。

陳建仁說，這些橋年代久遠，颱風一來，常會破損；六十石山、赤科山山路陡峭，加上連續好幾次颱風含水量飽和，很容易有沖刷的情況，山路還沒有通，水也沒辦法送到，要求相關單位配合搶通道路，一定要趕快恢復電力與水利。

政務委員吳澤成指出，花蓮地理環境的關係，前面災害復建還沒完成，新的災害又來，上次918地震，核定27.8億元經費改善92項復建工程，但現在又有災害，縣府對於災害復建提報程序很清楚，隨到隨辦，以個案來解決，全力協助。

受海葵颱風影響，造成花蓮壽豐鄉樹湖溪水暴漲，邊坡土石流沖進民宅，還有房屋差點滅頂。

陳建仁昨前往勘災，災民希望有經費疏浚與建擋土牆。陳建仁指示水保局等相關單位改善，避免居民再受土石淹水之苦。

海葵颱風

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