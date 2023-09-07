海葵颱風重創台東 逾600戶待復電

海葵颱風重創台東，曾高達8萬餘戶停電，經搶修到昨晚仍有600餘戶待復電，部分居民4天無電可用氣得跳腳，怒批台電毫無應變作為，池上鄉長林建宏建議台電停電逾24小時應補償；台電回應可依規定扣減電費，並持續搶修；另風災造成大量林木傾倒，包含9株列管百年老樹，災後重建人力短缺，縣府向勞動部申請100名人力支援。

台東全縣用電戶約15萬戶，災後8萬8281戶停電，台電動員許多縣市人員跨區協助搶修，因部分道路交通中斷等因素仍無法全部復電，用戶怨聲連連，有的認為停電時應有應變措施，例如提供避難所讓大家洗澡等配套措施，不然復電時間一延再延，造成用戶不便，「需要呼吸器的患者怎麼辦？」

池上鄉長林建宏說，全鄉高達8成鄉民停電多日，不僅造成生活不便，另衍生跳電設備受損或食材損壞等問題，政府若能發放補助金，大家感受會好一點，盼重要線路能電纜下地，根本解決問題。

台東區處回應，停電滿1天，底度費扣30分之1，各類用戶底度費不同，住宅用戶約20度，若以1度1.63元來算，停電1天約可扣除1元多電費。

海葵帶來最大16級瞬間陣風，不僅農損慘重，台東逾百萬林木傾倒，包括9株列管百年老樹，樹種有黃連木、樟樹、莿桐、榕樹、茄苳及瓊崖海棠等，農業處表示已著手救治，不行只能移除再利用。

另外，颱風造成道路、房屋、公共設施、農田災損嚴重，災後重建人力不足，尤其受災慘重的綠島，雖請國軍支援人力，但找不到維修技術人員，鄉長謝賢裕表示，全島除道路受損，不少民宅屋頂被強風摧毀，短缺水電、焊接等技術員，已向縣府求助。

縣長饒慶鈴昨向勞動部申請100名人力，高雄市長陳其邁正陪同蔡英文總統出訪，得知台東亟需重建機具及人力，越洋調派20輛抓斗車、20輛運土卡車及80名人力抵台東支援，饒慶鈴率隊迎接，感謝高雄鄉親「同島一命」。