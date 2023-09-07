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海葵暴雨狂炸 金門古蹟雙喜樓崩塌

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導
金門縣定古蹟雙喜樓，因一場大雨崩塌成一片廢墟。記者蔡家蓁／攝影
金門縣定古蹟雙喜樓，因一場大雨崩塌成一片廢墟。記者蔡家蓁／攝影

海葵颱風暴雨狂炸，造成金門連日來間歇性大雨不斷，昨天一場大雨讓縣定古蹟雙喜樓崩塌，除L型兩片牆面仍立著，其他牆面屋瓦成廢墟。有民眾指出，該洋樓去年就因大雨造成屋頂塌陷，時隔1年，文化局毫無作為，才讓百年古蹟受難。

據了解，在年初時，文化局長呂坤和盤點文化資產，便向中央申請補助，構想是雙喜樓啟動修復前要有調查研究，計畫先以鋼棚架防護，現勘後提出補強防護工法，不料還來不及審查就倒塌了。倒塌原因主要是中間沒有樓板、梁柱支撐，加上牆面風化所致。

文化局接獲通報，考量對影響附近居民有安全之虞，昨下午已請廠商進行緊急清理，將與文化部文化資產局及縣定古蹟管理人討論後續作法。

坐落在金湖鎮東村的呂朝怡洋樓建於1911年，建築格局為單幢洋樓，但無外廊；最大特色在2樓正立面中央為拱門，左右兩旁窗為紅磚砌「囍」字，在整體並無裝飾的樸素立面中，「囍」字格外突出，因而別名「東村雙喜樓」，也是著名打卡景點。

海葵颱風

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