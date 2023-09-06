海葵重創高屏 農損初估逾億元

海葵颱風過境重創南台灣農作物，屏東九如、里港及高樹鄉所產的蜜棗、茄子、檸檬、香蕉等農作物，災損約900餘公頃、損失逾億元，縣府農業處、各地鄉公所昨起派員現勘；另外，高雄市香蕉、木瓜、茄子也因颱風造成至少100公頃災損，損失金額初估885萬，高市副市長林欽榮允諾積極向農業部爭取救助。

林欽榮昨前往美濃木瓜田區、旗山香蕉田區視察颱風農損，並表示海葵颱風後初估有100公頃災損，比較嚴重的是香蕉、木瓜及茄子，後續應該還會增加，已請區公所從速、從寬、從優協助農民核報災損。

高雄市農業局表示，海葵造成高雄市農業災損累計約885萬元，香蕉受害面積45公頃，損害程度22%，損失330萬元；木瓜33公頃，損害程度25%，損失480萬元；茄子2.1公頃，損害程度16%，損失20萬元，其他災損持續查報彙整中。

屏東縣農業處表示，海葵颱風強風豪雨造成屏東農產業極大傷害，截至昨下午4時農作物災害速報資料，受害面積達900多公頃，損失金額達1億餘元，以香蕉289公頃為大宗，其次為檸檬262.5公頃。

屏東縣長周春米表示，農作除當下受損，還有後續延遲性損害，縣府將盡快統計災損、幫助農民，農友亦可利用「農產業天然災害現地照相App」上傳受災情形，協助受損農產業盡速復耕。