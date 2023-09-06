花蓮災損近2800萬 5農產現金救助

花蓮六十石山、赤科山正值金針花季，海葵颱風豪大雨打落金針花，食用金針也因路斷停電無法採收，農民憂「花季泡湯」，觀光、農產兩頭空。截至昨傍晚，全縣各鄉鎮提報農損近2800萬元，農業部長陳吉仲昨勘災，核定金針菜、大芥菜、落花生、食用玉米及大豆現金公告辦理救助。

玉里鎮赤科山、富里鄉六十石山是全國重要的金針花產區，今年8月中旬後進入盛放期，山上店家備妥食材迎接各地湧入的觀光客，農民也準備採收，卻遭颱風無情摧毀。

李姓農民表示，金針開花就不能食用，因路斷無法運送，停電也沒辦法烘乾，只能眼睜睜看著採花區變成開花區；就算花開了，兩條聯外道路都受損，交通中斷，遊客不能上山，眼看花季還有一個月，勢必大受影響。

富里鄉農會總幹事張素華說，強風豪雨打落花朵，還造成通行六十石山的道路土石崩落，昨天緊急搶通，後續仍需災修，路況、花況有待觀察。

陳吉仲昨天連跑富里、玉里、壽豐、新城等鄉鎮視察災情，縣府農業處統計到昨天傍晚，各鄉鎮提報災損總共是2792萬9000元，盼比照台東給予全品項救助，縣長徐榛蔚、立委傅崐萁也提出野溪整治、農漁畜災害救助、農業保險受理、運銷設施回復等，盼農業部協助。

陳吉仲昨天勘災完，除了4日公布的玉里鎮及富里鄉金針菜現金救助外，再宣布新城鄉的大芥菜及落花生、花蓮全縣的食用玉米及大豆，一併公告辦理天然災害現金救助。每公頃救助金額，大豆2萬8000元、金針菜和大芥菜2萬9000元、落花生3萬元、食用玉米4萬1000元，並指示農政單位盡速協助復耕。

另外，玉里鎮大禹里稻米產區的排水圳溝，因去年震災受損，颱風降下豪大水排不出去「農田慘淹成魚塭」。農業部長陳吉仲昨勘災表示，將斥資4千多萬元，下月起動工，連同龜裂農路一併處理。