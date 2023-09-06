南投廬山情人吊橋遭沖毀 不再修復

海葵颱風離台，南投縣長許淑華昨到仁愛鄉廬山地區勘災，當地前往馬赫坡部落的情人吊橋因塔羅灣溪暴漲慘遭沖毀，布拉魯橋也損壞封橋。縣府表示，將盡速修復布拉魯橋以恢復交通，觀光性質的情人吊橋不再修復，另將全面檢討仁愛鄉治山防洪。

仁愛鄉公所指出，廬山情人吊橋是當地觀光景點，主要供民眾步行使用，布拉魯橋供車輛通行及農產運輸，兩座橋都跨越塔羅灣溪，串連廬山溫泉區與馬赫坡部落，卡努、海葵颱風接力摧殘，部落對外交通中斷。

仁愛鄉長江子信說，情人吊橋下方溪床因卡努風災墊高土石，河床距橋面僅剩數公尺，海葵颱風帶來雨勢，塔羅灣溪暴漲直接沖毀吊橋；布拉魯橋也因洪流衝擊，兩側橋台位移、路基淘空而封橋。

鄉公所表示，馬赫坡部落居民風災前已撤離，無人員受困，已請開口契約廠商進行砂土回填、鋼構固定，加強橋墩安全性，用最快速度搶修恢復通行；若要完全修復，初估要半年到1年，將向縣府及中央爭取災後復建經費。

許淑華說，布拉魯橋已規畫進行加固改善，情人吊橋經與中央原民會商量後，傾向不再修復；另會勘投85線平靜橋，其橋梁結構也遭部分淘空，已提報災修，並規畫搭設新橋。

許淑華說，廬山溫泉區已廢止，少數業者違規經營，縣府多次開罰仍無法遏止，等救災告一段落後，將進行處置；縣府已編列2千萬元拆除廬山停車場，明年會再編經費拆除無營運建築，降低災害發生。

縣府將邀請中央地質調查所，並委託專業學術單位，商討有效管理廬山地區，並與農業部水保署合作，檢討評估仁愛鄉治山防洪計畫。