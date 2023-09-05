海葵過境 高雄彌陀「鹽埕大排」出海口加強清淤

海葵颱風過境高雄，為4年來首度登陸侵台颱風，突顯彌陀區「鹽埕大排」出海口地勢低窪、易淤積問題。高市府將擬定整治方案，包括出海口處加強清淤，必要時提重新整建規劃。

在強風豪雨過後，高雄市副市長羅達生今天會同海洋局長張漢雄、彌陀區漁會總幹事林子清前往彌陀養殖漁業生產區了解養殖區域魚塭情形。羅達生責請市府相關單位，擬定出海口處加強清淤整治方案，必要時應對大排出海口重新整建規劃。

林子清表示，「鹽埕大排」出海口地勢低窪，且易淤積，常導致汛期或颱風期間大排水位增高，且大排兩側都是布滿養殖魚塭範圍，每逢大雨，養殖漁民都擔心隨時有溢堤情況發生。

林子清說，近幾個月來因陸續有颱風及豪雨來襲，所幸市府團隊努力加強清淤下，沒有重大養殖災情傳出，希望政府針對「鹽埕大排」出海口淤積狀況進行全面性整治。

這次海葵颱風威力不小，又遇到年度天文大潮，讓養殖業者非常擔心。高雄市部分養殖區域雖有零星停電，但養殖戶預警防災機制應變備妥發電機，及時發揮防颱準備功效，無重大災情傳出。

海洋局今天新聞稿表示，海葵颱風雖遠離台灣，但後續引發西南氣流不容小覷，汛期期間提醒養殖業者確實鞏固魚塭岸壁與疏通排水設施，加強巡視水閘門、養殖備用水源，及檢修備用發電機正常運作並添足用油；必要時於塭堤加設防護網，及作好短時間強降雨造成魚塭鹽度、水質急速變化影響養殖物因應措施。