26萬戶曾停電 台東農損6億

海葵颱風前天從台東縣東河鄉登陸，強風豪雨重創台東的釋迦、香蕉及文旦柚等農產，縣府初估損失逾6億元，農業部長陳吉仲昨天勘災指出，農委會已公告台東縣為農業天然災害現金救助及低利貸款地區，釋迦等農產品皆達天然災害現金救助標準可申請補助。

據中央災害應變中心統計，海葵颱風已釀全台128人受傷，最多有近26萬戶停電，經搶修，昨晚仍有1萬5472戶停電。其中台東縣電力受創嚴重，昨晚仍有上萬戶無電可用，居民抱怨不能上網、手機也沒電，吃泡麵吃到怕，連超商的食物也被一掃而空。

此外，海陸空交通秩序今仍受影響。立榮航空今天國內線航班本島往返金門，12時前航班取消，其餘航班維持正常起降。華信航空取消中午12時前高雄、台中和松山往返金門航班。海運部分，交通部航港局統計，今天共13航線、106航次停航。南迴線經2天停駛，預計今上午5時52分復駛。

颱風雖逐漸離去，因部分縣市山區道路中斷或有土石流潛在危險，高雄市政府昨晚宣布，六龜、茂林、桃源及那瑪夏區4個行政區今天仍停止上班、停止上課；台東縣政府也宣布海端鄉霧鹿、利稻兩村因道路中斷，今天停止上班、停止上課。

台東縣農產受創嚴重，東河鄉及成功鎮等地的文旦柚及肚臍橙滿地落果，正值採收期的大目釋迦及鳳梨釋迦落果、受損，不少香蕉樹攔腰折斷。縣府農業處長許家豪說，初估全縣農損金額超過6億元，災損最嚴重的農作物釋迦有5100公頃、香蕉440公頃、臍橙加文旦柚與白柚約150公頃，光釋迦損失即達5.5億元。

陳吉仲昨天勘災說，今年文旦柚較早熟，差點就能採收十分可惜，台東各作物品項皆已符合現金災害救助標準，目前文旦柚的保險普及率還有待提升，鼓勵農民多投保。縣府指出，今起至9月14日農民可檢附相關文件向所在地公所申請。