聽新聞
test
0:00 / 0:00

颱風警戒禁入港 台南、嘉義搶收蚵損失大

聯合報／ 記者黃于凡謝進盛／連線報導
嘉義縣布袋鎮蚵農搶收牡蠣，還未請機具吊上岸就遇到海上颱風警報，船上200台斤牡蠣開口死掉。圖／嘉縣布袋鎮岑海里長翁億頴提供
嘉義縣布袋鎮蚵農搶收牡蠣，還未請機具吊上岸就遇到海上颱風警報，船上200台斤牡蠣開口死掉。圖／嘉縣布袋鎮岑海里長翁億頴提供

颱風警戒規定屢次讓蚵農內心淌血，海葵颱風侵襲前嘉義縣布袋蚵農搶收牡蠣，拉回岸邊後先擺船上，不料3天前東石、布袋港口被宣布危險區域禁入，蚵農眼睜睜風平浪靜，牡蠣在船上卻不能拿；南市的養殖業者也認為只是登船非出海，應不用阻擋。海巡署表示，會考量比例原則執法。

北台南、嘉義縣沿海蚵農在前次杜蘇芮颱風就有經驗，一旦海上颱風警報發布便無法出海採收，此次更提前採收，有的蚵農因量不少，暫放膠筏上再陸續搬上岸。

嘉縣布袋鎮岑海里長翁億頴說，有蚵農2日出海搶收後，下午發布為危險管制區，隔天早上要請機具將牡蠣吊上岸遭驅離，逾200台斤牡蠣都還在船上，日曬開口死亡；一名蚵農無奈嘆，伸手可拿的距離卻不願通融，「避風港都變成逼瘋港」。

台南七股的養殖業者說，有些牡蠣也暫放船上，幸好沒遭阻擋順利登船運至岸上；他認為，僅在港區原地作業，不是開船出海，且養殖戶也會評估自身安全，不然牡蠣放船上多日鮮度及口感不同、影響賣相，不同意上船說不過去。

南縣區漁會總幹事陳崇德表示，法令規定怎樣，就依照配合，畢竟港區登船作業無法完全保證人員安全，安全無價。

嘉義區漁會認為，颱風靠近會先發布海上警報，但實際上風雨都較晚到，7月杜蘇芮颱風前風平浪靜，因禁止出海蚵農無法搶收，導致養殖牡蠣損失逾7千萬元，海葵颱風禁止出海首日也無風雨，希望中央可參考更精細風力預測值，再決定發布禁海時間。

海巡署第4岸巡隊表示，因漁民非在港區作業，只是把漁獲從膠筏吊上來，已指導隊員要在基本架構下，考量比例原則執法，未來會再加強教育。嘉縣府表示，已收成的牡蠣，無法申請天然災害救助金。

海葵颱風

延伸閱讀

暖化使颱風強度飆升？東、西方都釀災 急難處理應變時間變更短

金門一級開設全力防海葵 明日正常上班上課

前後都不通！南橫公路基流失20公尺 利稻部落成孤島

颱風海葵屏北農損 周春米盼中央現金救助低利貸款

相關新聞

高雄逾600棵樹倒 大樹連根拔起

颱風強風豪雨，高屏澎東路樹傾倒不計其數，高雄2次颱風吹倒逾1500株路樹，其中不少是大型，甚至是1人無法環抱的大樹，居民...

26萬戶曾停電 台東農損6億

海葵颱風前天從台東縣東河鄉登陸，強風豪雨重創台東的釋迦、香蕉及文旦柚等農產，縣府初估損失逾6億元，農業部長陳吉仲昨天勘災...

颱風警戒禁入港 台南、嘉義搶收蚵損失大

颱風警戒規定屢次讓蚵農內心淌血，海葵颱風侵襲前嘉義縣布袋蚵農搶收牡蠣，拉回岸邊後先擺船上，不料3天前東石、布袋港口被宣布...

影／海葵暴雨炸金門 金城低窪區水淹50公分

海葵颱風即將遠離台灣，不過離島金門卻仍受嚴重影響，今傍晚下起暴雨，低窪區淹水不說，更有廟宇水淹50公分。民眾表示，一些地...

影／信義鄉投95線晚間泥流再度奔洩而下 鄉長滯困東埔

海葵颱風登陸後，造成南投山區雨勢變大，信義鄉東埔溫泉區聯外道路投95線大量土石泥流傾瀉淹沒路面，工務單位原本在下午搶通單...

台東農業災損達6億 陳吉仲：爭取免現勘以節省時間

受海葵颱風挾帶的強風豪雨影響，台東全縣農作物損失超過6億元，光釋迦災損占9成。今天下午農業部長陳吉仲前往東河鄉勘災指出，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦