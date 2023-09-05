颱風警戒禁入港 台南、嘉義搶收蚵損失大

颱風警戒規定屢次讓蚵農內心淌血，海葵颱風侵襲前嘉義縣布袋蚵農搶收牡蠣，拉回岸邊後先擺船上，不料3天前東石、布袋港口被宣布危險區域禁入，蚵農眼睜睜風平浪靜，牡蠣在船上卻不能拿；南市的養殖業者也認為只是登船非出海，應不用阻擋。海巡署表示，會考量比例原則執法。

北台南、嘉義縣沿海蚵農在前次杜蘇芮颱風就有經驗，一旦海上颱風警報發布便無法出海採收，此次更提前採收，有的蚵農因量不少，暫放膠筏上再陸續搬上岸。

嘉縣布袋鎮岑海里長翁億頴說，有蚵農2日出海搶收後，下午發布為危險管制區，隔天早上要請機具將牡蠣吊上岸遭驅離，逾200台斤牡蠣都還在船上，日曬開口死亡；一名蚵農無奈嘆，伸手可拿的距離卻不願通融，「避風港都變成逼瘋港」。

台南七股的養殖業者說，有些牡蠣也暫放船上，幸好沒遭阻擋順利登船運至岸上；他認為，僅在港區原地作業，不是開船出海，且養殖戶也會評估自身安全，不然牡蠣放船上多日鮮度及口感不同、影響賣相，不同意上船說不過去。

南縣區漁會總幹事陳崇德表示，法令規定怎樣，就依照配合，畢竟港區登船作業無法完全保證人員安全，安全無價。

嘉義區漁會認為，颱風靠近會先發布海上警報，但實際上風雨都較晚到，7月杜蘇芮颱風前風平浪靜，因禁止出海蚵農無法搶收，導致養殖牡蠣損失逾7千萬元，海葵颱風禁止出海首日也無風雨，希望中央可參考更精細風力預測值，再決定發布禁海時間。

海巡署第4岸巡隊表示，因漁民非在港區作業，只是把漁獲從膠筏吊上來，已指導隊員要在基本架構下，考量比例原則執法，未來會再加強教育。嘉縣府表示，已收成的牡蠣，無法申請天然災害救助金。