聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄逾600棵樹倒 大樹連根拔起

聯合報／ 記者張已亷王昭月徐白櫻／連線報導
高雄市鹽埕區公園二路旁大樹被強風吹倒、連根拔起。記者卜敏正／攝影
高雄市鹽埕區公園二路旁大樹被強風吹倒、連根拔起。記者卜敏正／攝影

颱風強風豪雨，高屏澎東路樹傾倒不計其數，高雄2次颱風吹倒逾1500株路樹，其中不少是大型，甚至是1人無法環抱的大樹，居民見工人裁鋸拖走，不捨直問「不能重種回去嗎？」公園處表示，颱風傾倒路樹若連根拔起，重種存活率低，若非連根拔起會盡量扶正加固；專家認為，行道樹樹穴小，樹木生長空間欠佳，根本之道應從樹穴改善，增強樹木抗風力，才能一勞永逸。

海葵颱風前天下午從台東登陸、昨天離開，為中南部帶來強風豪雨，高雄市路樹傾倒600餘件、屏東70餘件，台東因樹倒太多，不確定數量。高市工務局公園處等工作人員，昨清晨起持電鋸分段裁鋸被連根拔起的大樹，再逐一搬移清除。

「不能重新種回去嗎？」地方居民見住家道路旁，每天見面大樹傾倒後被分段鋸開，不捨直問，樹要種多少年才能長這麼大，鋸掉丟棄太可惜了。

公園處表示，颱風傾倒路樹若連根拔起，評估重新種回存活率低，為搶通道路，通常鋸成1公尺以下樹段移至暫置場，再陸續送燒；若非連根拔起，將盡量扶正加固，讓樹木繼續生長。

森林城市協會理事長莊傑任表示，行道樹因樹穴小，生長空間欠佳，加上部分路樹先天根部腐朽，才會不敵颱風，要避免行道樹風吹就倒，建議規畫帶狀樹穴而非單一植穴，並搭配適合級配及支撐人行道鋪面的結構模組，讓土壤營造出有利樹木向下扎根的空氣層，根系有伸展空間，樹木才會長得愈發健康。

屏科大森林系助理教授魏浚紘說，路樹倒伏樣態多為斷枝、腰斬、從中間裂開或連根拔起，需依樹木受損情況處置，若是高聳大樹僅斷樹梢，安全無疑慮，可待風災後修整，若遭連根拔起或受損嚴重則建議移除。

魏浚紘指出，台灣多數公園路樹、行道樹樹穴設計不良，扶正有再次傾倒釀災風險，若種樹時，樹根下方是人工設施或水泥、沒有土，根系發展空間小，颱風帶來雨水讓上層土質鬆軟，遇強風就易傾倒，建議平時適當修剪，避免樹體過大超出樹穴承受極限。

海葵颱風

延伸閱讀

颱風海葵影響 高雄曬衣台吹上天、台東農損逾6億

颱風海葵襲台 基隆、宜蘭路樹傾倒幸無人受傷

颱風海葵掃過倒伏路樹多 台南環保局清出32噸

高雄前鎮、鳳山樹倒壓傷人 累計630棵路樹傾倒

相關新聞

高雄逾600棵樹倒 大樹連根拔起

颱風強風豪雨，高屏澎東路樹傾倒不計其數，高雄2次颱風吹倒逾1500株路樹，其中不少是大型，甚至是1人無法環抱的大樹，居民...

26萬戶曾停電 台東農損6億

海葵颱風前天從台東縣東河鄉登陸，強風豪雨重創台東的釋迦、香蕉及文旦柚等農產，縣府初估損失逾6億元，農業部長陳吉仲昨天勘災...

颱風警戒禁入港 台南、嘉義搶收蚵損失大

颱風警戒規定屢次讓蚵農內心淌血，海葵颱風侵襲前嘉義縣布袋蚵農搶收牡蠣，拉回岸邊後先擺船上，不料3天前東石、布袋港口被宣布...

影／海葵暴雨炸金門 金城低窪區水淹50公分

海葵颱風即將遠離台灣，不過離島金門卻仍受嚴重影響，今傍晚下起暴雨，低窪區淹水不說，更有廟宇水淹50公分。民眾表示，一些地...

影／信義鄉投95線晚間泥流再度奔洩而下 鄉長滯困東埔

海葵颱風登陸後，造成南投山區雨勢變大，信義鄉東埔溫泉區聯外道路投95線大量土石泥流傾瀉淹沒路面，工務單位原本在下午搶通單...

台東農業災損達6億 陳吉仲：爭取免現勘以節省時間

受海葵颱風挾帶的強風豪雨影響，台東全縣農作物損失超過6億元，光釋迦災損占9成。今天下午農業部長陳吉仲前往東河鄉勘災指出，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦