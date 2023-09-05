高雄逾600棵樹倒 大樹連根拔起

颱風強風豪雨，高屏澎東路樹傾倒不計其數，高雄2次颱風吹倒逾1500株路樹，其中不少是大型，甚至是1人無法環抱的大樹，居民見工人裁鋸拖走，不捨直問「不能重種回去嗎？」公園處表示，颱風傾倒路樹若連根拔起，重種存活率低，若非連根拔起會盡量扶正加固；專家認為，行道樹樹穴小，樹木生長空間欠佳，根本之道應從樹穴改善，增強樹木抗風力，才能一勞永逸。

海葵颱風前天下午從台東登陸、昨天離開，為中南部帶來強風豪雨，高雄市路樹傾倒600餘件、屏東70餘件，台東因樹倒太多，不確定數量。高市工務局公園處等工作人員，昨清晨起持電鋸分段裁鋸被連根拔起的大樹，再逐一搬移清除。

「不能重新種回去嗎？」地方居民見住家道路旁，每天見面大樹傾倒後被分段鋸開，不捨直問，樹要種多少年才能長這麼大，鋸掉丟棄太可惜了。

公園處表示，颱風傾倒路樹若連根拔起，評估重新種回存活率低，為搶通道路，通常鋸成1公尺以下樹段移至暫置場，再陸續送燒；若非連根拔起，將盡量扶正加固，讓樹木繼續生長。

森林城市協會理事長莊傑任表示，行道樹因樹穴小，生長空間欠佳，加上部分路樹先天根部腐朽，才會不敵颱風，要避免行道樹風吹就倒，建議規畫帶狀樹穴而非單一植穴，並搭配適合級配及支撐人行道鋪面的結構模組，讓土壤營造出有利樹木向下扎根的空氣層，根系有伸展空間，樹木才會長得愈發健康。

屏科大森林系助理教授魏浚紘說，路樹倒伏樣態多為斷枝、腰斬、從中間裂開或連根拔起，需依樹木受損情況處置，若是高聳大樹僅斷樹梢，安全無疑慮，可待風災後修整，若遭連根拔起或受損嚴重則建議移除。

魏浚紘指出，台灣多數公園路樹、行道樹樹穴設計不良，扶正有再次傾倒釀災風險，若種樹時，樹根下方是人工設施或水泥、沒有土，根系發展空間小，颱風帶來雨水讓上層土質鬆軟，遇強風就易傾倒，建議平時適當修剪，避免樹體過大超出樹穴承受極限。