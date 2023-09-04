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台電1天搶修約7萬戶用電 台東尚有1萬戶停電

中央社／ 台東縣4日電

颱風海葵重創台東電力，造成7萬9219戶停電，台電工作人員不眠不休，從昨晚至今天傍晚已搶修6萬9197戶，目前尚有1萬22戶停電；用水方面，尚有2892戶停水。

台電公司表示，颱風海葵橫掃台東，全縣曾停電用戶數7萬9219戶，截至今晚已修復6萬9197戶，目前仍停電用戶數1萬22戶，其中以池上鄉最多為5270戶，其次為卑南鄉1369戶。

台電台東區表示，今早6時即全數動員展開搶修行動，動員員工及承攬商共162名工程人員，另啟動跨區處支援，宜蘭、花蓮、屏東及新營等4個區處員工及承攬商共59名工程人員加入台東地區搶修，期望盡早恢復供電，搶修人員已經全數在現場全力打拚，希望盡快完成搶修。

用水方面，台灣自來水股份有限公司第十區管理處今晚表示，台東有1萬80戶停水，截至今天晚上已復水戶數7188戶、尚無法供水戶數2892戶。其中初鹿地區尚有773戶，主要原因是受颱風影響，初鹿淨水場地區斷電，發電機雖運轉正常，但ATS系統出現異常，無法供電，待台電復電後恢復供水。

海葵颱風

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