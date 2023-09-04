差2天文旦農損失百萬 陳吉仲：台東全品項農業救助

颱風海葵重創台東農業，粗估損失6億元。即將採收的文旦柚，一夕間全泡湯，農民嘆「還剩2天就採收，1年的心血都沒了」。農業部長陳吉仲表示，台東全品項農業救助。

今天上午記者實地走訪台東文旦柚、大白柚、臍橙、香丁的主要產地–東河鄉泰源幽谷，唯一的聯外道路台23線東富公路，倒樹和土石流阻礙進入。

公路總局台東工務段的契約廠商動員好幾組人員同時動工，清除路面障礙物。記者前往北源國小和北溪2處大白柚和文旦柚田，看見落果滿地，大白柚樹下都是落果，有的因水流成堆。

文旦柚、臍橙、香丁的情況相同，樹下都是落果，每棵樹落果都7成以上。但是田間卻看不到果農。記者前往北溪文旦柚產銷班，看見3名果農在吃文旦柚，1名農婦拿出手機拍攝的果園情況，她說，一大早就去田裡，越看越傷心，原本10日要採收的，還差5天，1整年的心血就沒有。

今天下午民進黨立委劉櫂豪陪同陳吉仲到東河勘查農損，許多農民趕到現場。有農民表示，1甲多的文旦柚還差2天就要採收，沒想到被颱風搶先採收，損失約百萬元；另名農婦拿出手機拍攝的畫面告訴劉櫂豪，她的釋迦全毀了，今年乾脆不要收成了。

劉櫂豪告訴陳吉仲，針對災損查估作業，農業部應政策協助地方政府及公所，從寬、從速、從簡，讓農民能盡快獲得政府幫助，加速重建作業。

陳吉仲表示，農業部今天已公告台東縣全區全品項農業災害現金救助及低利貸款，同時也會和專家討論，是否從中央氣象局的風雨資料就可以當作救助依據，不需要再現勘，這樣可以讓農民儘快清田。

台東縣政府農業處長許家豪表示，台東農損金額超過新台幣6億元，整體被害面積超過5600公頃，災損最嚴重的農作品依序為番荔枝（釋迦）、香蕉、臍橙、文旦柚、白柚等農作物。

其中鳳梨釋迦及大目釋迦，被害面積計約5100公頃，粗估損害金額超過5.5億元，其次分別為香蕉，被害面積約440公頃，粗估損害約4200萬元、臍橙及文旦柚被害面積約150公頃，粗估損害約1300萬元。