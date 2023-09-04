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颱風海葵釀災 高雄、台東、宜蘭5日部分停班課

中央社／ 台北4日電

颱風海葵造成路斷、土石流等災情，全台明天僅高雄、台東、宜蘭部分區域停班停課；包括高雄市六龜區、茂林區、桃源區及那瑪夏區等4區；台東海端鄉霧鹿村及利稻村；宜蘭縣大同鄉四季國小本校、茂安分班。

高雄市政府發布訊息表示，根據中央氣象局及水土保持署預報資料，明天高雄市雨量、陣風未達停班停課標準，市府宣布，六龜區、茂林區、桃源區及那瑪夏區等山區仍有土石流發生風險，明天這4行政區停班停課。其餘地區照常上班、上課。

台東縣政府指出，因道路中斷，考量民眾安全，台東縣海端鄉霧鹿村及利稻村明天停止上班、上課。

另外，東河鄉都蘭國中、泰源國中、泰源國小、都蘭國小、東河國小、北源國小、成功鎮三民國小及和平分校、鹿野鄉永安國小、瑞源國小、關山鎮電光國小、海端鄉海端國中、廣原國小等，因災損嚴重，考量學生安全，明天照常上班、停止上課。

宜蘭縣大同鄉四季國小本校、茂安分班，因台7甲線10.4K處道路中斷，考量學生安全，明天停止上班課。

海葵颱風

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