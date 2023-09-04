颱風海葵影響 高雄曬衣台吹上天、台東農損逾6億

颱風海葵帶來強風豪雨，高雄鼓山區有民宅遭路樹壓損，幸無人傷；楠梓區有民宅曬衣台被吹走，掛在鄰居頂樓水塔上。台東農損金額逾6億元；南橫公路利稻附近路基流失，利稻部落形同孤島。

根據統計，高雄、台東停電總戶數皆達7萬餘戶，台東有1萬多戶仍無電可用。高雄昨晚入夜風強雨大，截至今天下午5時，高雄市政府統計，颱風海葵造成全市路樹倒塌案600餘件、廣告招牌掉落22件、交通號誌損壞13件、積淹水約70處。

不少民眾在網路上通報各區淹水情形，鳳山、前鎮、苓雅、小港等區都有多處淹水情形，前鎮區擴建路一度積淹水48公分，但雨勢漸歇後積淹水已全數排除。

南橫公路利稻附近路基流失20公尺，交通中斷，利稻部落目前形同孤島。預計7日先行搶通便道。

根據台東縣政府農業處長許家豪初步統計，台東農損金額超過新台幣6億元，整體被害面積超過5600公頃，災損最嚴重的農作品依序為番荔枝（釋迦）、香蕉、臍橙、文旦柚、白柚等農作物。

農業部長陳吉仲今天下午在民進黨立委劉櫂豪的陪同下，分別前往東河鄉泰源地區和卑南鄉視察文旦柚和釋迦受損情況。他表示，台東縣全區啟動全品項農業救助，且朝向免勘災辦理。