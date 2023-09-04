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颱風海葵屏北農損 周春米盼中央現金救助低利貸款

中央社／ 屏東縣4日電

颱風海葵造成屏東北區的蜜棗、檸檬及香蕉等農作物受損，縣長周春米今天表示，希望農業部列入天災現金救助及低利貸款，並提醒農民留意延遲性損害，可利用農產業天然災害現地照相APP，加速救助時程。

由於颱風海葵造成台東地區嚴重農損，農業部今天稍早公告，台東縣為辦理天災現金救助及低利貸款地區，範圍為全品項，農民可於9月5日至14日間，至各鄉鎮市公所申請，例假日照常受理。

周春米下午與農業部農糧署及農改場前往九如鄉、里港鄉及高樹鄉勘查蜜棗、茄子、檸檬、香蕉災損狀況。

周春米表示，農作受損不是颱風發生當下1、2天，還有後續延遲性的損害，今年7月颱風杜蘇芮、蘇拉、海葵接連襲台，屏東長達1個半月時間，遭遇風雨後突然陽光曝曬，忽冷忽熱對作物最為損害，盼農業部列入天災全品項現金救助及低利貸款，減輕農民經濟負擔。

周春米呼籲，為加速農損救助時程，可利用農業部研發農產業天然災害現地照相APP，註冊後拍攝作物受災照片上傳，以利彙整提報作業協助受損農產業迅速復耕。

屏縣府農業處長鄭永裕強調，依農業天然災害救助辦法，災損統計將於天然災害發生後7日內提報，為確保災損統計更加準確，縣府已聯絡公所人員加強巡查外，若位於偏遠地區信號較弱或較不熟悉手機操作的農民，也可於田區先行拍照後註明日期，上班時間通報各公所農業單位，以利公所現勘統計農損。

海葵颱風

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