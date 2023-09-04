宜蘭碧候溫泉聯外道路搶通 溪水暴漲淹水仍封閉

颱風海葵襲台造成宜蘭縣碧候溫泉園區聯外產業道路上邊坡發生土石流，經搶修後今天下午已可雙向通行，但因溪水暴漲越過道路淹水及膝，道路仍封閉，明天下午視情況開放通行。

宜蘭縣南澳鄉碧候溫泉園區聯外產業道路上邊坡，昨天下午3時許發生嚴重崩滑，大量土石伴隨地表逕流流出，土石堆積在路面造成產業道路中斷。

南澳鄉公所獲報後，立即出動2輛200型怪手等機具和人員搶災，昨天晚間雖雨勢稍有趨緩，但由於天色昏暗，公所考量施工人員安全及現有機具量能不足，昨天晚間7時起停止施工。

宜蘭縣政府農業處表示，南澳鄉公所並向縣府請求協助調度較大型機具供辦理後續作業，經縣府洽公所瞭解尚需1輛300型怪手，經縣府調整，機具已於今天上午11時運抵現場，交付公所統一辦理後續搶通作業。

南澳鄉公所指出，經公所與宜蘭縣政府緊急搶修，道路已於下午3時可雙向通行，但因持續大雨溪水暴漲，已越過部分道路淹水及膝，考量民眾與遊客安全，碧候溫泉園區聯外產業道路實施封閉，預計明天下午視風雨及水位情況開放通行。

宜蘭縣政府工商旅遊處表示，考量南澳鄉公所針對碧候溫泉聯外道路實施道路封閉，以及台電電桿仍待台電完成搶修復電，碧候溫泉園區明天仍休園1天。