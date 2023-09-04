颱風海葵過境澎湖 平台船沉沒

颱風海葵影響澎湖，今天風勢減弱，雨勢在傍晚開始，所幸僅帶來零星災情，不過有2人因風勢太大受傷就醫、另有1艘工作平台船沉沒。

澎湖縣長陳光復下午在颱風風力稍減後，前往馬公港區等視察漁船泊靠與海水滿溢倒灌情形，並抵澎湖災害應變中心慰勉應變中心人員的辛勞。他提醒，颱風海葵路徑多變，2進2出台灣本島，澎湖到目前為止統計災情數量零星，並未傳出嚴重災情，但民眾切勿大意。

澎湖縣災害應變中心表示，颱風海葵過境受理7件災情通報，其中廣告招牌、路燈與電桿毀損各1件，亦有1艘泊在白沙通樑漁港避風平台船沉沒，預訂明天拖吊。

衛福部澎湖醫院今天通報2人受傷就醫，86歲吳姓民眾在自家3樓關門時，因風勢太大，手指遭夾撕裂傷；另名黃姓遊客在午後外出時，遭大風吹倒，導致手肘挫傷和胸部疼痛送醫，所幸均無大礙。

受到颱風海葵影響，海空交通已連續2天停航，滯留澎湖的3000多名遊客，各航空公司可望在明天加開航班或調度大型客機來疏運。

颱風海葵過境，風力最大陣風高達10級，望安東吉嶼高達12級，雨量則是零星。不過傍晚風力減弱，又持續下起雨。