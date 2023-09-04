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颱風海葵釀土石流 南投東埔溫泉區聯外道路搶通

中央社／ 南投縣4日電

「投95線」4.3公里處卡努雨災後因土石流2天2次交通中斷，颱風海葵穿越台灣，此路段昨天又現土石流阻斷道路、沖毀路旁農園，經搶修今天下午單線行車，後續將從源頭治山根除。

逢雨易坍方的仁愛鄉「投89線」力行產業道路指標34至53公里處部分落石、泥流；因卡努雨災造成路基全毀的仁愛鄉「投85線」平靜橋路段坍方持續搶修；信義鄉「投95線」4.3公里處往東埔溫泉區3日再度坍方、泥流造成交通中斷，經搶修今天下午單線雙向行車。

南投縣長許淑華上午在縣府災害應變中心主持會報後，隨即前往投95線了解搶修現況，許淑華說，投85線平靜橋路段大崩塌屬卡努雨災造成待澈底復建，投89線多處坍方會加速搶通，投95線往東埔土石流派遣多部機具搶通，只要沒有再降大雨，今天下午可單線通行。

許淑華指出，投95線這處災點因野溪土石流阻斷道路，必須從源頭澈底治山、防洪才能免除未來遇雨成災隱憂，縣府將與信義鄉公所爭取中央重視源頭治理，待先完成整治，野溪旁受災農園及家戶才能安心重建，縣府也會協助居民申請農地流失及農作受災現金救助。

受災許姓婦人說，和老伴打拚維生的茶莊、住家都被土石流淹沒，現在只能暫時棲身收容所、有家歸不得，更擔心土石流災害不除，她的家園、茶莊重建將遙遙無期；王姓居民農園也被土石流沖毀，雖損失甜柿、青梅、番茄等農作物，仍提供農園作為道路土泥暫置場。

許淑華表示，從卡努雨災到這次海葵風災，很多農民因土地屬於台大實驗林管理處或國有林地，面臨申請救助無門等困難，期待中央從優、從速、從寬救濟災民，若對於承租台大等國有林地受災農民仍無法救助，縣府將運用卡努雨災新台幣4500多萬元捐款，提供受災農民最基本救助。

海葵颱風

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