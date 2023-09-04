颱風海葵掃過倒伏路樹多 台南環保局清出32噸

受颱風海葵影響，台南市昨晚至今天出現不少路樹倒伏，工務局及環保局人員今天忙著清理，環保局統計至中午左右已清出約32噸垃圾及樹枝，明天全市各區都有收運家戶垃圾。

台南市政府環保局長許仁澤透過新聞稿表示，今天停止一般民生垃圾清運，清潔隊員加班投入颱風過後環境清理工作，共動員1100多名人力，清除市區路樹倒塌及散落街道的樹枝及垃圾，總計已清出約32噸，將持續清理至市容完全恢復整潔。

許仁澤指出，明天全市37區都有垃圾收運，民眾如需相關資訊，可下載「台南環保通」APP，或撥打各區清潔隊電話查詢。

他說，颱風來襲過後2週內，應特別注意登革熱病媒蚊防治，民眾要多巡視居家周遭環境及清理積水容器，消除登革熱病媒蚊孳生源，並建議清理家園時穿著長袖衣物，避免遭病媒蚊叮咬。