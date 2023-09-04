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颱風海葵帶來合歡山14級陣風 松雪樓屋瓦掉落

中央社／ 南投縣4日電

颱風海葵為台灣帶來風雨，合歡山昨晚陣風最高達14級，今天下午仍有10到12級陣風，合歡山國家森林遊樂區受颱風影響，松雪樓屋頂瓦片掉落，因此明天休園執行整備修復。

根據中央氣象局觀測資料，合歡山頂測站昨天晚間陣風最高達14級，颱風海葵雖已穿越台灣，不過今天下午仍有10級到12級陣風，位於合歡山、海拔3150公尺的松雪樓屋頂有幾片瓦片掉落，為確保遊客安全，合歡山國家森林遊樂區9月5日持續休園。

松雪樓管理機關農業部林業及自然保育署南投分署今天發布訊息表示，合歡山森林遊樂區部分設施受損，因此5日休園整備；另外，奧萬大森林遊樂區、能高越嶺國家步道西段、天池山莊因先前卡努雨災造成嚴重災害，目前持續整修中、暫停開放。

仁愛鄉清境農場昨晚無遊客住宿，場方預防性勸退遊客下山，清境地區昨天下午風雨漸大，部分路樹被強風吹倒，經一夜風雨幸無明顯災損，清境農場表示，南投縣今天停班、停課，但清境整體受颱風影響不嚴重，農場留守主管先行清理落葉、枯枝，盼用最短時間恢復園區；明天依地方政府公告決定是否開園。

海葵颱風

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