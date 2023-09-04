颱風來襲嘉縣中埔林地崩塌 居民一度預防性撤離

颱風來襲嘉縣中埔鄉中崙村4號橋上游林地崩塌，中埔鄉公所預防性撤離2名居民，農業部林業及自然保育署嘉義分署說，崩塌周邊有國產署跟私有地，會盡快跟相關單位會勘處理。

嘉義縣災害應變中心今天中午報告指出，昨天民眾通報中崙村四號橋（位於台3線）上游崩塌地有滑動疑慮，權責單位為林務局，橋梁部分公路總局第五區養護工程處回報現場無落石等災情。

林業保育署嘉義分署告訴中央社記者，中崙村的崩塌周邊有國產署跟私有地，下方野溪有水保署做的野溪治理工程，會盡快跟相關單位會勘做後續處理。

縣府說，為此將鄉公所昨天將中崙村4號橋附近2名住民預防性撤離，並由公所安排食宿，今天上午11時，中崙村2名住民已返回住處。

嘉義縣府指出，上午僅零星降雨，午後開始有較大雨勢出現，另外沿海鄉鎮測得9級陣風，目前僅傳出零星災情，如路樹倒塌、看板掉落等，都已處理完畢，但提醒鄉親颱風警報未解除前，非必要不外出。