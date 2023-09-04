高雄前鎮、鳳山樹倒壓傷人 累計630棵路樹傾倒

中央氣象局持續對高雄發布豪雨、強風特報，截至上午11時許，高雄累計有630棵路樹傾倒，待處理移除456棵，前鎮區、鳳山區都發生樹倒壓傷民眾狀況。

前鎮分局指出，今天凌晨1時52分，前鎮區中山三路與正勤路口，有樹木傾倒壓到自小客車，駕駛因頸部受傷，被救護車送阮綜合醫院醫治。

鳳山分局也發布訊息表示，鳳山分局文山派出所在上午11時許獲報，66歲許姓女子騎乘機車，在文正路與文昌一街口停等紅燈時，遭傾倒路樹壓傷，所幸許女無明顯外傷，由救護人員送醫檢查。

上月豪大雨三民區的本和里滯洪池引發熱議，當時1張原本的籃球場只露出籃球框的照片，意外引起話題。根據氣象局統計，三民區24小時累計雨量達188毫米，本和里滯洪池宣泄順利，籃球場與籃球框皆無積、蓄水。

根據高雄市政府災害數據網路平台統計，颱風海葵侵台至今，已有630棵路樹傾倒，待處理移除456棵；招牌鐵皮倒塌56件，有24件待處理；那瑪夏、六龜、桃源、茂林等區共有68處列為土石流黃色警戒。