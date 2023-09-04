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北大武山步道及檜谷山屋土石崩落風險 封閉至9月10日

中央社／ 屏東縣4日電
檜谷山屋及北大武山步道因受連日強烈降雨影響，土石仍有崩落風險，暫停開放至10日。 圖／林業署屏東分署提供
檜谷山屋及北大武山步道因受連日強烈降雨影響，土石仍有崩落風險，暫停開放至10日。 圖／林業署屏東分署提供

颱風海葵掃過，林業署屏東分署轄管的北大武山步道及檜谷山屋，受連日大雨影響，有土石崩落風險，將持續封閉至10日；另外，4座森林園區及自然步道關閉至5日。

林業署屏東分署今天發布新聞稿指出，檜谷山屋及北大武山步道，因受連日強烈降雨影響，土石仍有崩落風險，為確保遊客安全，將暫停開放至10日。

另外，轄管的雙流、墾丁、藤枝國家森林遊樂區及林後四林平地森林園區，明天持續休園1天，全面進行環境整備工作；浸水營步道西段、里龍山及尾寮山等自然步道，則封閉至5日。

林業署屏東分署呼籲，目前天候仍不穩定，進入山區活動應先查詢氣象資料，並隨時注意環境狀況；各育樂場域實際開放日期，將視颱風警報解除後，進行災害勘查及環境整備後，滾動式調整。

海葵颱風 北大武山

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