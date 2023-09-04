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台7甲線解除封路 茂安段估9月5日下午5時搶通

中央社／ 宜蘭4日電
海葵颱風為宜蘭山區帶來大豪雨，台7甲線10.4公里茂安路段出現坍方。 圖／公路總局四區養護處提供
海葵颱風為宜蘭山區帶來大豪雨，台7甲線10.4公里茂安路段出現坍方。 圖／公路總局四區養護處提供

颱風海葵影響，中橫公路宜蘭支線台7甲線百韜橋至勝光（0公里至50公里），除10.4公里茂安路段災點外，公路總局已排除沿線坍方、落石及落枝，今天中午12時解除預警性封路。

公路總局第4區養護工程處發布新聞稿指出，宜蘭縣大同鄉台7甲線山區持續強降雨，造成台7甲線10.4公里茂安路段坍方阻斷，坍方量體約2000立方公尺（上邊坡裸坡高約250公尺），獨立山工務段已預先在中橫公路宜蘭支線台7甲線沿線進駐搶災機具及警戒人員。

第4區養護工程處表示，依中央氣象局情資，預估強降雨將維持至午後，夜間至深夜後將轉為短暫陣雨，目前災區現場持續強降雨，邊坡仍處於不穩定狀態，持續坍方、落石情形影響搶災進度，搶修機具已於災點2端待命，視雨勢稍歇及邊坡較為穩定時立即搶通，預計明天下午5時搶通。

海葵颱風 中橫公路 落石 宜蘭

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